من مطبخك .. حيل سريعة لعلاج الصداع بدون مسكنات

علاجات منزلية بسيطة للصداع من مطبخك يمكنك تجربتها بدلا من المسكنات والأهم إذا كنت عرضة للصداع ، فتأكد من شرب الماء في جميع الأوقات كإجراء وقائي. اشرب 2 لتر في اليوم وتناول أطعمة غنية بالماء.إليك علاجات سريعه تخلصك من الصداع من مطبخك وفقا لموقع هيلث

تناول الزنجبيل



وجدت دراسة أجريت مؤخرًا أن تناول الزنجبيل جنبًا إلى جنب مع مسكنات الألم العادية التي لا تستلزم وصفة طبية ، حاول تناول مكمل الزنجبيل أو شرب بعض شاي الزنجبيل. يمكنك أيضًا تدليك منطقة الصدغ والجبهة والعنق وحتى الظهر بزيت الزنجبيل المخفف.



نصيحة: إذا كنت متوتراً ، فإن شاي الزنجبيل الدافئ قد يساعد أيضًا في تهدئة ذلك ، مما يجعلك تشعر بتحسن بشكل عام.

اذهب للكافيين



يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين في الواقع إلى تفاقم الصداع ، ولكن ضمن حدود

نصيحة: إذا كنت من محبي القهوة تناول بعض القهوة منزوعة الكافيين ، فهي عمومًا ليست خالية تمامًا من الكافيين وقد تفي بالغرض فقط.

خذ قيلولة



قلة النوم ضارة بالصحة بأكثر من طريقة فلن يكون لديك صداع فحسب ، بل ستشعر أيضًا بالإرهاق فإذا كان سبب الصداع هو قلة النوم ، فإن الطريقة الوحيدة والأكثر فاعلية لمعالجته هي النوم



نصيحة: خذ قيلولة مباشرة بعد تناول الكافيين ، يمكنك الراحة بينما يعمل الكافيين في طريقه إلى نظامك ، ويمكنك الاستيقاظ بدفاع مزدوج.

الاسترخاء



يمكن أن يكون الإجهاد سببًا رئيسيًا للصداع ويمكن أن تساعد ممارسة تمارين أو أنشطة تخفيف التوتر في تقليل شدة الصداع. يمكن أن تساعد ممارسة اليوجا أو التمدد أو تمارين التنفس أو التأمل بانتظام في تقليل الصداع ، سواء من حيث التكرار أو الشدة. يمكن أن يكون لدمجها في روتينك اليومي آثار كبيرة على صحتك وعلى شعورك كل يوم.

استخدم كمادة باردة



يمكن أن تساعد الكمادات الباردة في تخفيف أي التهاب. يمكنك استخدام مكعبات ثلج ملفوفة في منشفة أو كيس خضروات مجمدة. احتفاض تدفق الدم في اتجاه مجرى الدم وتقليل الألم الذي قد تشعر به.

ضغط ساخن





تعمل الكمادات الحرارية على علاج الصداع الناتج عن التوتر. فإذا كانت عضلاتك متوترة ، استخدم ضمادة تدفئة منخفضة أو زجاجة ماء ساخن أو كمادة دافئة أو منشفة ساخنة وانتبه للرقبة والظهر والكتفين.