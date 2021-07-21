أخبار الفن| اعتزال ريهام سعيد.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية علي رأسها اعتزال ريهام سعيد وعودة صفاء أبو السعود للغناء وأيضا الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

حالة كبيرة من البهجة عادت إلى الوسط الفني بعد عودة الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود مرة أخرى، ولكن هذه المرة قررت العودة للوسط من خلال الغناء، إذ أذاعت قناة dmc الفضائية أغنية «فجر الضمير» وذلك بعد غياب دام لـ سنوات.

ولن تكون أغنية فجر الضمير هي الوحيدة للفنانة صفاء أبو السعود، إذ ينتظر أن تطرح أغنية جديدة لها انتهت من تسجيلها مؤخرًا، وتذاع في ختام مهرجان إبداع فى نسخته الثالثة لمراكز الشباب ، المقرر انطلاقه 29 من الشهر الجارى.

يعود الفنان الكبير حسين فهمي إلى السينما خلال الفترة المُقبلة من خلال فيلم الفارس الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، وينتظر أن يعود به إلى الشاشة الذهبية بعد غياب 3 سنوات بآخر فيلم شارك فيه «الكويسين» الذي تم عرضه في عام 2018.

سأل الاعلامى رامى رضوان النجم خالد النبوى عن العالمية وأهمية الجوائز والتكريمات لدى الفنان ، فأجاب النبوى : إن العالمية مستويات وأما عن التكريمات والجوائز يقول النبوى : كنت سعيداً جدًا بتكريمى فى المهرجان القومى للسينما عن شخصية منصور الذهبي فى فيلم يوم وليلة لأنه مهرجان بلدى الذى كرّم من قبل المخرج العالمى يوسف شاهين كأفضل مخرج والزعيم عادل إمام كأفضل بالإضافة إلى أنى أعشق شخصية منصور الذهبى.

كتب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا جديدًا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كشف من خلاله تطورات الحالة الصحية لشقيقته، بعد تدهورها بسبب خطأ طبي في أثناء عملية جراحية.

فاجأت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور “إنستجرام”، بمنشور، أعلنت من خلاله اعتزالها العمل الإعلامي.

وبدأت ريهام سعيد منشورها: «فكرت كتير قبل ما أكتب البوست ده، أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015؛ لأني حسيت إن صاحب بالين كداب، وإن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي ابتديتها من سنين طويلة، عشان الوقت والمجهود اللي بعمله، لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام، رجعت أمثل تاني، وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزه تمثل".

كشف الفنان حمدي المرغني تفاصيل بدايته الفنية من خلال فريق مسرح مصر، مع الفنان أشرف عبد الباقي، مشيرًا إلى أن الأخير قام بتجميع الفريق من عدة مسارح مختلفة.

وأشار حمدي المرغني خلال لقائه عبر فضائية "النهار" إلى أن الفريق لم يكن يعلم ماذا يريد أشرف عبد الباقي حينما قام بتجميعهم، لافتًا إلى أن البعض رفضهم في بداية ظهورهم لأنهم وجوه جديدة ظهرت فجأة ولكنهم أصبحوا نجوم شباك فيما بعد.

حل النجم محمد رشاد والمؤلفة والمنتجة كوثر حجازي، ضيفان، على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية “أنا مش شمتان”، التي طرحها قبل أيام، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.