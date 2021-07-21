مصرع 2 واصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق السخنة

لقى شخصان مصرعهما واصيب ٨ آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكى مع تاكسى، اليوم الأربعاء، بطريق السويس- العين السخنة بينهم من يحملون الجنسية الصومالية والفنلندية.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم " أ و ع 7162 " مع سيارة تاكسي " ط س د 8675" بطريق السخنة امام قرية تلال.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الاسعاف فى السويس، ٩ سيارات اسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

ز قال مصدر طبى فى السويس، ان المتوفيان تم مقلهما الى مشرحة السويس العام والمصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.