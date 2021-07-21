القليوبية فى 24 ساعة|الجيزاوى يتفقد مستشفى بنها الجامعى.. استمرار توافد المواطنين إلى حدائق القناطر للاحتفال بالعيد .. إحالة العاملين بمستشفى شبين للتحقيق.. اندلاع 3 حرائق بقليوب وطوخ

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث شهدت حدائق ومتنزهات القناطر توافد المواطنين للاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى المبارك بعد أن قضوا اليوم الأول فى ذبح الأضاحى وتوزيع اللحوم وزيارة الأهل والأقارب وهو ما أثر على نسبة الاقبال على الحدائق فى اليوم الأول للعيد.

أقرأ أيضا:

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي ويشيد بجهود الأطقم الطبية والعاملين ..صور



وفتحت الحدائق العامة بالقناطر أبوابها للزائرين منذ الصباح الباكر لقضاء احتفالات العيد وسط المسطحات الخضراء بعد الانتهاء من عمليات النظافة وتطهير وتعقيم الحدائق تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.



من جانبه أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم الأربعاء جولة تفقدية بالمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمد شاكر شاكر القائم بعمل مدير المستشفى.



واطمأن " الجيزاوى " خلال جولته التي شملت أقسام " الباطنة ، والاستقبال والطوارئ ، وقسم كلى الأطفال والكبار، والحضانات، ورعاية القلب " على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى.



وقام القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ومرافقوه بتوزيع الورود على المرضى والعاملين بالمستشفى وتقديم التهنئة لهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



وأشاد "الجيزاوى " خلال جولته، بما شاهده من انتظام العمل ، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعاملين وكل القائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى خلال فترة إجازة العيد.



واكد " الجيزاوى " انه رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية طوال احتفالات عيد الأضحى المبارك والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية ، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.



فيما رر الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية احالة مسؤولي الأمن والنظافة بمستشفى شبين القناطر المركزي إلى التحقيق لتقاعسهم عن أداء وظيفتهم.



جاء ذلك على هامش تفقد نائب محافظ القليوبية مستشفى شبين القناطر المركزي لمتابعة انتظام سير العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.



واكد نائب محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بأعلى درجات مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



ووجه نائب محافظ القليوبية الشكر للأطقم الطبية الموجودة لانضباطهم، كما وجه بإحالة غير المنضبطين إلى التحقيق لتركهم محل العمل دون إذن أو لتغيبهم دون عذر مسبق.



من ناحية اخرى شب حريق فى صالة جاكوزى وساونا فى أحد الابراج بأرض الجهينى بقليوب فى القليوبية واسفر الحريق عن التهام النيران لمحتويات الصالة دون وقوع اى خسائر بشرية وانتقلت قوات الاطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها الى المنازل المجاورة وتولت النيابة التحقيق

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من قسم شرطة قليوب يفيد وقوع حريق فى برج سكنى بمنطقة ارض الجهينى دائرة القسم.



انتقلت سيارات الاطفاء وتم السيطرة على النيران وتبين ان الحريق شب فى الطابق الارضى عبارة عن صالة جاكوزى وساونا مستأجر لشخص يدعى " ه ع ع " حيث اندلعت النيران بسبب تسرب الغاز ولم تقع اى خسائر بشرية وجارى حصر الخسائر كما تبين من الفحص ان المكان غير مرخص.

كما تمكنت قوات الدفاع المدني فى القليوبية من السيطرة على حريقين اندلعا فى منزل وورشة نجارة بمركز طوخ دون اى إصابات او خسائر فى الأرواح وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير امن القليوبية اخطارا بنشوب حريقين بمنزلين عشوائيين بالطوب الأبيض ومسقوفين بالخشب بمركز طوخ وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء.



وتبين من المعاينة نشوب حريق فى منزل بالطوب الأبيض دور أرضى بعزبة خلوة عبد النبى بكفر منصور ملك " هـ ا م " والمنزل الثاني عبارة عن ورشة نجارة موبيليا ملك " ت ص ع " ونتج عن الحريق تلفيات بالأجهزة الكهربائية وبعض محتويات المنزل وورشة النجارة دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.



فيما لقى شاب وسيدة مصرعهما اسفل عجلات القطار بالخانكة وطوخ وتم نقل الجثث الى المستشفيات المختصة ، كما لقى شخص مصرعه واصيب 3 اطفال فى حادث انقلاب سيارة بالرياح التوفيقى بطريق بنها – القناطر.