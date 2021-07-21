عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية فى 24 ساعة|الجيزاوى يتفقد مستشفى بنها الجامعى.. استمرار توافد المواطنين إلى حدائق القناطر للاحتفال بالعيد .. إحالة العاملين بمستشفى شبين للتحقيق.. اندلاع 3 حرائق بقليوب وطوخ

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث شهدت حدائق ومتنزهات القناطر توافد المواطنين للاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى المبارك بعد أن قضوا اليوم الأول فى ذبح الأضاحى وتوزيع اللحوم وزيارة الأهل والأقارب وهو ما أثر على نسبة الاقبال على الحدائق فى اليوم الأول للعيد.

أقرأ أيضا:
رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي ويشيد بجهود الأطقم الطبية والعاملين ..صور


وفتحت الحدائق العامة بالقناطر أبوابها للزائرين منذ الصباح الباكر لقضاء احتفالات العيد وسط المسطحات الخضراء بعد الانتهاء من عمليات النظافة وتطهير وتعقيم الحدائق تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.


من جانبه أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم الأربعاء جولة تفقدية  بالمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمد شاكر شاكر القائم بعمل مدير المستشفى.


واطمأن " الجيزاوى " خلال جولته التي شملت أقسام " الباطنة ، والاستقبال والطوارئ ، وقسم كلى الأطفال والكبار، والحضانات، ورعاية القلب " على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى.


وقام القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ومرافقوه بتوزيع الورود على المرضى والعاملين بالمستشفى وتقديم التهنئة لهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.


وأشاد "الجيزاوى " خلال جولته، بما شاهده من انتظام العمل ، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعاملين وكل القائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى خلال فترة إجازة العيد.


واكد " الجيزاوى " انه رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية طوال احتفالات عيد الأضحى المبارك والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية ، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.


فيما رر الدكتور سمير حماد  نائب محافظ القليوبية احالة مسؤولي الأمن والنظافة بمستشفى شبين القناطر المركزي إلى التحقيق لتقاعسهم عن أداء وظيفتهم. 


جاء ذلك على هامش تفقد نائب محافظ القليوبية مستشفى شبين القناطر المركزي لمتابعة انتظام سير العمل خلال  أيام عيد الأضحى  المبارك والتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.


واكد نائب محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بأعلى درجات مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.


ووجه نائب محافظ القليوبية الشكر للأطقم الطبية الموجودة لانضباطهم، كما وجه بإحالة غير المنضبطين إلى التحقيق لتركهم محل العمل دون إذن أو لتغيبهم دون عذر مسبق.


من ناحية اخرى شب حريق فى صالة جاكوزى وساونا فى أحد الابراج بأرض الجهينى بقليوب فى القليوبية واسفر الحريق عن التهام النيران لمحتويات الصالة دون وقوع اى خسائر بشرية وانتقلت قوات الاطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها الى المنازل المجاورة وتولت النيابة التحقيق 
تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من قسم شرطة قليوب يفيد وقوع حريق فى برج سكنى بمنطقة ارض الجهينى دائرة القسم.


انتقلت سيارات الاطفاء وتم السيطرة على النيران وتبين ان الحريق شب فى الطابق الارضى عبارة عن صالة جاكوزى وساونا مستأجر لشخص يدعى " ه ع ع " حيث اندلعت النيران بسبب تسرب الغاز ولم تقع اى خسائر بشرية وجارى حصر الخسائر كما تبين من الفحص ان المكان غير مرخص.
كما تمكنت قوات الدفاع المدني فى القليوبية من السيطرة على حريقين اندلعا فى منزل وورشة نجارة بمركز طوخ دون اى إصابات او خسائر فى الأرواح وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مدير امن القليوبية اخطارا بنشوب حريقين بمنزلين عشوائيين بالطوب الأبيض ومسقوفين بالخشب بمركز طوخ وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء.


وتبين من المعاينة نشوب حريق فى منزل بالطوب الأبيض دور أرضى بعزبة خلوة عبد النبى بكفر منصور ملك " هـ ا م " والمنزل الثاني عبارة عن ورشة نجارة موبيليا ملك " ت ص ع " ونتج عن الحريق تلفيات بالأجهزة الكهربائية وبعض محتويات المنزل وورشة النجارة دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.


فيما لقى شاب وسيدة مصرعهما اسفل عجلات القطار بالخانكة وطوخ وتم نقل الجثث الى المستشفيات المختصة ، كما لقى شخص مصرعه واصيب 3 اطفال فى حادث انقلاب سيارة بالرياح التوفيقى بطريق بنها – القناطر.

القليوبية ذبح الأضاحي الرعاية الصحية المستشفيات الجامعية جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى

موضوعات متعلقة

إحالة العاملين بمستشفى شبين فى القليوبية للتحقيق لتقاعسهم عن العمل..صور

إحالة طبيبين بمستشفى كفر شكر فى القليوبية للتحقيق لتغيبهما عن العمل

نائب محافظ القليوبية يشدد على استمرار رفع مخلفات العيد أولا بأول

القليوبية في 24 ساعة.. الهجان يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر.. يتفقد حدائق القناطر.. ويشارك الأيتام والمسنيين فرحة العيد

ترشيحاتنا

بداية من 25 يوليو.. إجراء سعودي عاجل بشأن العمرة

أسعار ومواصفات المجموعة الكاملة لـ تويوتا الجديدة بمصر 2021

بعد تسميتها eFootball .. تعرف على موعد إطلاق إصدار PES المجاني

أخبار البرلمان.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة ٢٣ يوليو..وغرامة 5000 جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة

لماذا سمي مشعر منى بهذا الاسم ؟

نشرة الاقتصاد| التموين: نتابع تقارير غرف عمليات المحافظات.. مراقبة صلاحية السلع خلال إجازة عيد الأضحى.. أسعار العملات الأربعاء 21 -7-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أخبار الأهلي.. أول تعليق من ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه للنادي.. الخطيب يقطع إجازته.. غياب الشحات ورباعي الفريق

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

في تسريب بيانات.. أرامكو السعودية تواجه ابتزازًا إلكترونيًا بـ50 مليون دولار

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكباب المصري بـ تتبيلة مختلفة

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ