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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نشرة التحقيقات: كورونا يشل تونس|أربع أزمات يعاني منها العراق

إحدى المستشفيات في
إحدى المستشفيات في تونس ..أرشيفية

نشر قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد» الإخباري، مجموعة من التقارير المتنوعة حول عدد من الملفات والقضايا الهامة، محليا وإقليميا ودوليا، التي تشغل بال كثير من القراء.

 

ويحرص قسم التحقيقات على أن يجد قراء موقعنا كل ما يشغل بالهم خاصة ما يتعلق بتطورات الوضع الإقليمي، والتي تؤثر بشكل مباشر على أمننا القومي وتعد امتدادا لنا.

 

ونستعرض أبرز ما قدمه قسم التحقيقات من تغطيات لأحداث عالمية يوم الخميس 21 يوليو ..

 

تونس تتألم.. كورونا يشل حركة البلاد والجيش يتدخل لإدارة الأزمة |خاص

تعيش تونس وضعا وبائيا صعبا جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد، وعدم قدرة الدولة على حل هذه الأزمة، مما استدعى من الرئيس التونسي قيس سعيد إعطاء أوامره للجيش لإدارة أزمة كورونا في البلاد.

بعد إقالة وزير الصحة.. إجراء عاجل من رئيس تونس بشأن كورونا

العراق يعاني ..أربع أزمات تقف كـ الشوك في حلق بلاد الرافدين

يشهد العراق العديد من النزاعات والأزمات السياسية من نقص حاد في الكهرباء والماء ومحاربة الإرهاب وغيرها من الأزمات التى تعيشها البلاد وتأتي بظلالها على الشعب العراقي.

 

أوروبا والصين البداية .. حياة ملايين البشر في خطر

شبح جديد يخيم على العالم ويهدد بفناء ملايين البشر، يتخطى في قدرته أي مشكلات وأزمات سياسية كانت أو اقتصادية، إنه شبح التغيرات المناخية الذي ما إن يكشر عن أنيابه حتى تنقلب الأرض رأسا على عقب.

بعد فيضانات أوروبا المدمرة .. كارثة تنتظر كوكب الأرض

في هجوم جديد على بيلاروسيا ..الاتحاد الأوروبي لا يتوقف عن استفزاز روسيا

لا تتوقف المناوشات والصراعات بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعمل الدول الغربية على إحاطة روسيا والضغط عليها باستمرار عن طريق الضغط على الأنظمة الحليفة لها ومحاولة تغيير هذه الأنظمة واستبدالها بأنظمة تابعة للغرب ولسياساتهم.

 

ومن ضمن هذه الدول التي تريد دول الاتحاد الأوروبي إسقاط الأنظمة بها، هي بيلاروسيا الحليف الإستراتيجي المهم لروسيا، حيث تعمل حاليا على الضغط على النظام البيلاروسي عن طريق خلق النزاعات الدولية وعدم الاستقرار السياسي لها وتحريض المجتمع الدول بحجة أن بيلاروسيا قامعة للحريات والمعارضة.

كورونا تونس العراق اوروبا روسيا الاتحاد الأوروبي الوضع الإقليمي التغيرات المناخية

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