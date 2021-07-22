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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو زهقت من اللحمة.. طريقة عمل دجاج بالموتزاريلا

دجاج بالموتزاريلا
دجاج بالموتزاريلا

دجاج بالموتزاريلا من الأكلات التي تحتوي على مذاق خاص ومميز، ويمكن تقديم الدجاج بجانب العديد من الصوصات المختلفة التي تضيف مذاق لذيذ وشهي

وإليكم طريقة تحضير دجاج بالموتزاريلا للشيف أميرة شنب بالخطوات..

مقادير دجاج بالموتزاريلا

300 جرام صدور دجاج مخلية 

ملح وفلفل 

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

2 بصلة مفرومة 

8 فص ثوم مفروم 

2 فلفل أحمر رومي مشوي مفروم 

1 ونصف كوب موتزاريلا مبشورة 

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم 

صوص طماطم بالملح والفلفل 

 

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طريقة تحضير دجاج بالموتزاريلا


1- تشوح صدور الدجاج في زيت الزيتون حتى تصل إلى اللون الذهبي

2- يضاف الفلفل المشوي والبصل ويشوح جيدا مع الدجاج

3- ثم يضاف صوص الطماطم ثم رشة من البقدونس والجبنة الموتزاريلا

4- ثم تغطى وتترك على نار هادئة حتى تمام النضج 

5- ويقدم دجاج بالموتزاريلا بجانب الصوص الشهي

 

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