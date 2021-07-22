نشرة أخبار العالم.. روسيا تقف على الحياد في أزمة سد النهضة.. طالبان تحذر تركيا من التواجد في أفغانستان.. وماكرون يبدل رقمه وهاتفه بعد أنباء عن مراقبته

نشر موقع “صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

إقالة بسبب كورونا.. أول تصريحات لوزير الصحة التونسي عقب خروجه من الحكومة

أكد وزير الصحة التونسي المقال فوزي المهدي ان أسباب إقالته تعود الى فشله في ادارة أزمة كورونا كما أنه لم يتم استشارة الحكومة بخصوص ما حدث يوم العيد بمراكز التلقيح ضد كورونا بمختلف الجهات .

وذكر فوزي المهدي أن هدف قيادته لوزارة الصحة كان منذ البداية استباق التطورات الوبائية لكسر موجات العدوى في بداياتها.

عطل غامض يضرب كبرى شركات التكنولوجيا ومواقع الإنترنت حول العالم

أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الخميس، بأن عطلا مفاجئًا ضرب كبرى شركات التكنولوجيا ومواقع الانترنت من بينها شركة أمازون.

وذكرت الصحيفة أن العطل أصاب عددا كبيرا من مواقع الانترنت والتطبيقات الإلكترونية، مشيرة إلى أن من بين مواقع الشركات التي تعطلت، "دلتا" الأمريكية للطيران، وأمازون، وموقع لعبة "كول أوف ديوتي، وكذلك موقع شركة "إتش.بي.أوه" للمسلسلات.

توسع الحرب الأهلية بـ إثيوبيا..قتلى مدنيون وآلاف المشردين وتدهور الحالة الإنسانية

قال مسؤول إثيوبي، اليوم الخميس إن الهجمات التي شنتها جبهة تحرير شعب تيجراي في منطقة عفار الإثيوبية أجبرت أكثر من 54 ألف شخص على ترك منازلهم.

ووفقا لإذاعة بي بي سي، قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا ونزح عشرات الآلاف جراء معارك عنيفة بين متمردين وقوات موالية للحكومة في منطقة عفار الإثيوبية المحاذية لإقليم تيجراي شمال شرق اثيوبيا.

بعد أنباء عن مراقبته.. الرئيس الفرنسي يغير هاتفه ورقمه

أعلن قصر الرئاسة الفرنسي (الإليزيه)، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قام بتغيير هاتفه ورقمه، بعد أنباء عن مراقبته.

وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان واحدا من بين عدد من زعماء في العالم، يُعتقد أنهم استُهدفوا باختراق هواتفهم باستخدام برامج تجسس.

ويستهدف البرنامج، المعروف باسم "بيجاسوس"، الهواتف ويسمح لمشغليه بالتجسس على أهدافهم عبرها.

إسرائيل تعلن انضمامها إلى الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب في المنظمة.

وقال لابيد عبر حسابه على موقع “تويتر”: "هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الإفريقية، هذا الإنجاز الدبلوماسي هو نتيجة العمل الدؤوب من قبل وزارة الخارجية وقسمها الأفريقي والسفارات الإسرائيلية في القارة. وهذا يصحح الشذوذ الموجود منذ ما يقرب من عقدين ويشكل جزءًا مهمًا من تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل. وسيساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الإفريقية ومع الدول الأعضاء في المنظمة".

تكرارا لسيناريو ووهان.. الصين تغلق مدينة بالكامل بسبب كورونا

منعت السلطات الصينية سكان مدينة تقع بشرق البلاد من مغادرتها، إلا بعد إظهارهم نتيجة سلبية للاختبار الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الصحيفة "التايمز" أن السلطات فرضت إغلاقا على مدينة نانجينج، البالغ عدد سكانها، 9.3 مليون نسمة، عقب اكتشاف 17 حالة إصابة بكورونا كحصر أولي.

روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتعاون مع داعش شمالي أفغانستان

وجهت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، اتهاما إلى الولايات المتحدة، بالتعاون مع الإرهابيين في تنظيم داعش شمالي أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن هناك ما يكفي من الحقائق التي تسمح بالقول إن “الولايات المتحدة تعاونت مع إرهابيي تنظيم داعش في شمال أفغانستان”، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

دولة عربية تعلن عودة الجماهير إلي الملاعب

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) بمملكة البحرين، عن عودة الجماهير الي الفعاليات الرياضية، لافتا إلي إنه ووفقًا لتقييم متوسط نسبة الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات للمرحلة الحالية فتم الانتقال إلى المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وذلك بداية من غدا الجمعة.

وأوضح الفريق البحريني، أن ذلك يأتي بعد الانتهاء من فترة المستوى البرتقالي الذي تم الانتقال إليه احترازياً أثناء إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، بناءً على ما تم الإعلان عنه مسبقاً بشأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات "الآلية" لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسلامة الجميع.

"طالبان" توجه رسالة تحذير لـ تركيا بعد السيطرة على 90% من حدود أفغانستان

أعلن المتحدث باسم حركة “طالبان” الأفغانية ذبيح الله مجاهد اليوم الخميس، سيطرة الحركة على 90% من حدود أفغانستان مع الدول المجاورة.

وقال ذبيح الله مجاهد، إن الحركة طلبت من تركيا الانسحاب من أفغانستان، مضيفًا: “لن نسمح لهم بالتواجد العسكري في البلاد”.

روسيا: نتفهم أهمية قضية سد النهضة.. وحل الأزمة في مفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها تتابع عن كثب أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "نتفهم أهمية هذه القضية لإثيوبيا ومصر والسودان"، مضيفة: “نقف على الحياد بين جميع أطراف الأزمة”.

وأضافت: "البحث عن حل للأزمة يجب أن يتم عبر مفاوضات ثلاثية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي".