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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أسباب تسمم الحمل .. أعراض وعلاج عسر الهضم

عسر الهضم
عسر الهضم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

 

بعد الفتة واللحمة .. أعراض وعلاج عسر الهضم
قد يكون من الصعب تجنب آلام المعدة في عيد الاضحي وذلك بسبب اللحمة الاكلات الدسمة ، والذي يمكن ان يكون بسبب عسر الهضم .

ما هي أعراض عسر الهضم؟

 

نصائح وحيل بسيطة يجب وضعها في الاعتبار أثناء شراء المانجو
دأ موسم المانجو رسميًا وتغمر الأسواق بمجموعة متنوعة من المانجو مثل ألفونسو والزبدية  على سبيل المثال لا الحصر.

 

ينتظر الناس عامًا كاملاً للاستمتاع بهذه الأطعمة الشهية من المانجو والحلويات التي تحشي بالمانجو وحليب المانجو وحتى هريس المانجو النقي.

 

طبيب يكشف عن أسباب لا تتوقعيها عن تسمم الحمل
قال الدكتور أحمد عاصم الملا أستاذ واستشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم لدى السيدات، أن تسمم الحمل يعتبر مرحلة من مراحل عدة مضاعفات سابقة لم يتم علاجها بشكل صحيح , وحالة ما قبل تسمم الحمل يكون لها عدة علامات تدل عليها منها حدوث ارتفاع كبير في ضغط الدم  وظهور نسب من البروتين في البول، وتسمم الحمل يعتبر شيء خطير جدا للمرأة الحامل والجنين أيضا.

 

 

توقعات الأبراج الجمعة 23- 7-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 23-7-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.


 

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