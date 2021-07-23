غياب بسنت حميدة رسميًا عن منافسات أولمبياد طوكيو

أعلنت بسنت حميدة لاعبة المنتخب الوطني الأول لألعاب القوى، صعوبة مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وأكدت “حميدة” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صعوبة لحاقها بالحدث الأولمبي الكبير إثر الإصابة التي ألمت بها منذ أيام قليلة خلال استعداداتها للدورة الأولمبية.

وكتبت نجمة منتخب مصر لألعاب القوى عبر حسابها قائلة: صحيح الأزمة اللي مريت بيها كانت كبيرة وصعبة بس من نعمت ربنا عليا وجود ناس جمبي بتحبني وبتخاف عليا بالشكل اللي شوفتو كمية الناس اللي بعتتلي رسايل محفزة جدا ليا وكتبتلي كومنت ونزلتلي ستوري وكلمتني ودعتلي عمري م كنت اتخيلها أبداً ولا اتصور أن ممكن يكون في ناس كتير كدا حوليا بتحبني من قلبها بجد.

أنا اسفه جدا أعذروني إني مقدرتش ارد علي كلامكم و رسايلكم العظيمة ليا بس انا الفترة اللي فاتت كنت غير مُتزنة نفسياً ويمكن دي من أصعب الفترات اللي ممكن تمر عليا ف حياتي بس الحمد لله على كل شئ.

أؤمن تمامآ انها البدايه في مشواري الرياضي وليست النهايه بالرغم من صعوبة الموقف وعدم قدرتي الأن علي تخطيه ولكن ربنا كريم جداً …التأهل الاوليمبي ل طوكيو كان نعمة عظيمة و أيضاً الإصابة المفاجئة وعدم القدرة على المشاركة ف اخر وقت نعمة كبيرة من الله حتي وإن كُنت لا أراها الان ف رب الخير لا يأتي الا بالخير الحمد لله دائما وابداً،، سعيدة وفخورة ب كل خطوة ف رحلة التأهيل الاوليمبي حتي وإن لم تكتمل في مرحلتها الاخيرة ولكن السعادة متعتها ف الرحلة وليست فقط ف الوصول.

شكراً مدربي العظيم على مساندتك ودعمك ليا طول الطريق ف الوقت الصعب قبل وقت النجاح ،، شكرً للاتحاد المصري لالعاب القوي على المجهود المبذول والدعم الكامل طول الوقت ،، شكرا لاهلي واصحابي وكل الناس اللي حتي معرفهاش اللي وقفت جمبي الفترة اللي فاتت كلها وشجعتني وبعتتلي كلام من أعظم ما يكون بجد كلامكم فرق معايا جدا أنتم أكبر نعمة ف حياتي انا ممتنة ليكم جداً وبحبكم اوي ،، دعواتكم بالتوفيق فيما هو قادم بإذن الله شكراً.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلق رسميا حفل افتتاح منافسات النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية من داخل استاد اليابان الوطني والتي تستضيف الحدث الأولمبي خلال الفترة بين23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وأعلن ناروهيتو انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، خلال حضوره حفل الافتتاح الذي يُقام على الملعب الأولمبي الوطني بالعاصمة اليابانية طوكيو، عقب خطاب ألقاه الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية.

ودخل طابور العرض المصري المشارك بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

ورفع الثنائي المصري هداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وعلاء أبو القاسم صاحب فضية السلاح في أولمبياد لندن 2012، وخلفهم في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي.

