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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تكشف عن أسرار جديدة حول محرك بحثها .. تعرف عليها

بحث جوجل
بحث جوجل

قالت شركة جوجل Google، إن مستخدمي محرك البحث الخاص بها، سيرون مزيدا من المعلومات حول سبب عثورهم على النتائج التي تظهر لهم.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، قالت شركة جوجل الأمريكية، إن نتائج البحث الخاصة بالمحرك العالمي، ستظهر بدءا من اليوم مع خيار جديد يسمى "التفاصيل"، والذي يمكن للمستخدم الباحث عن استفسارات من النقر عليه، لمعرفة مدى تطابق النتائج مع الكلمات المحددة المستخدمة في البحث.

 

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وتهدف هذه الخطوة من جوجل، لأجل تحديد ما إذا كانت المعلومات ملائمة لموضوع البحث بشكل أفضل.

وتجري عملاقة التقنية الأمريكية، تغييرات لإتاحة قدر أكبر للاتساق في نتائج البحث التي يوفرها البحث الخاص بها.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت جوجل لوحات لإبلاغ المستخدمين بمصادر المعلومات التي يشاهدونها، وأن نتائج البحث قد تكون غير موثوقة.

ميزات خصوصية جديدة من جوجل

وكانت شركة جوجل قد طرحت خلال الشهر الجاري، واحدة من أهم مميزات الخصوصية للمستخدمين لمساعدتهم في التحكم بإعدادات الأمان والخصوصية على متصفح جوجل كروم.

وتتيح ميزة الخصوصية الجديدة "Privacy Review" ، لمستخدمي متصفح جوجل كروم التأكد من ضبط إعدادات التحكم في حساباتهم، وتفقد ما إذا كانت الإعدادات بحاجة إلى تفعيلها لحمايتهم من الاختراق، ومراجعة إذا ما كانت هناك خطوات  أو إعدادات أخرى يجب تفعيله.


وذلك إلى جانب ميزة أخرى مهمة، تتيح لمستخدميها حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث على الهاتف الذكي على الفور. 

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