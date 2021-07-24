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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تطلق إصدار HarmonyOS 2 لهذه الهواتف من هونر

هونر
هونر

تأتي هواتف العلامة التجارية هونر Honor، ضمن خطة شركة هواوي Huawei، المتمثلة في تزويد 100 مليون جهاز بنظامها التشغيلي الجديد HarmonyOS بحلول نهاية هذا العام.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قد تكون هونر Honor شركة مستقلة في الوقت الحالي، عن شركتها الأم هواوي، مما يعني أن انفصال الشركتين قد لا يسمح لهواوي بالتدخل في إنتاج علامتها التجارية السابقة، أو تزويدها بنظامها البيئي هارموني.

 

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ولكن إصدارات الهواتف الذكية التي تم إصدارها قبل قرار انفصال هونر، لا تزال مدعومة من قبل شركة هواوي Huawei، واليوم، إضافة عملاقة التقنية الصينية مجموعة من أجهزة هونر إلى قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على الإصدار التجريبي العام لنظام HarmonyOS 2.

قائمة هواتف هونر التي حصلت على دعم نظام HarmonyOS 2


  
سلسلة Honor 30

هواتف Honor V30

هاتف Honor Play4 Pro

جهاز Honor V6 اللوحي


ويمكن لمالكي هواتف Honor 30 و 30 Pro و 30 Pro +، جنبًا إلى جنب مع أجهزة Honor V30 و V30 Pro، التقدم للحصول على التحديث التجريبي HarmonyOS 2 لاختبار النظام الجديد وتقديم ملاحظاتهم.


ويشار إلى أن شركة هواوي أكدت سابقا، أنها ستقوم بإصدار تحديثات البرامج الثابتة لجميع هواتف هونر التي تم إطلاقها قبل 1 أبريل الماضي، مع دورة ثابتة من التحديثات التي تعالج المشكلات التقنية والأمنية في الهواتف.


وستشمل قائمة هواتف هونر التي ستتلقى بشكل شهري تحديثات أمنية ربع سنوية من هواوي، عددا من الهواتف الرائدة من بينها هواتف Honor 20 و 20 Pro و View 20 وغيرها.


قائمة هواتف هونر التي ستحصل تحديثاتها التقنية والأمنية من هواوي بشكل شهري حتى انتهاء دورة دعمها:  

Honor 30i
Honor 30S
Honor View 30 Pro
Honor 20e
Honor 20i
Honor 20S
Honor 20 Lite
Honor 10i
Honor 9A
Honor 9C
Honor 9S
Honor 10X
Honor 9X lite
Honor 10X lite
Honor 9X Pro
Honor 8A
Honor 8S
Honor 8A Pro

هونر هواوي HarmonyOS 2 هواتف هونر هواتف Honor 30

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