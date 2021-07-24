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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 24-7-2021

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد " سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 24 يوليو2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

 

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

وسجل سعر الريال السعودي في مصر مستهل تعاملات اليوم السبت 24 يوليو2021 فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت 24 يوليو2021 في بنك بلوم نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت 24 يوليو2021 فى بنوك ( عودة، HSBC، الأهلى المتحد ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت 24 يوليو2021 فى الاسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت 24 يوليو2021 فى( مصرف ابوظبي الإسلامي، أبوظبي الأول) 4.10 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت 24 يوليو2021 فى بنوك (تنمية الصادرات ، الأستثمار العربى أبوظبي) 4.15 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ايران للتنمية نحو 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 24 يوليو2021 فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 24 يوليو2021 فى بنوك (التنمية الصناعية ، قطر الوطني QNB)نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 4.16جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت 24 يوليو2021 فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.08 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة نحو 4.08جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

 

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإمارات دبى الوطنى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى سعر الريال السعودى اليوم السبت

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