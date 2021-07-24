شابة تقفز في نهر التايمز لإنقاذ نحلة غارقة.. فكان هذا مصيرها

خوفًا منها على البيئة والمخلوقات الحيوانية والطيور قفزت شابة في نهر التايمز لإنقاذ نحلة قبل أن تغرق، وكادت الشابة أن تفقد أصابع قدميها أثناء محاولة الإنقاذ الدراماتيكية.

وقالت الشابة التي تدعى “صوفي هوكينز “ التي تبلغ من العمر 19 عامًا، إنها غطست في الماء بالقرب من حانة ريفرسايد في ليشليد، بعد أن رصدت النحلة الغارقة، بحسب ما نشرت صحيفة ”ديلي ميرور” البريطانية.

وأوضحت "صوفي" تفاصيل الواقعة قائلة :"كنت استمتع على متن قارب أحد الأصدقاء في الساعات التي سبقت الحادث الذي دفعني للذهاب إلى مستشفى"، وأضافت:"قفزت لمحاولة إنقاذ النحلة، وشعرت بألم في قدمي.ولم اتمكن من تحريكها".

'لقد أصبت بالصدمة وكنت أعاني من الألم وأنا في الماء، لكن أخي قفز وتمكن من إنقاذي. سحبني إلى الشاطئ بالقرب من الحانة وساعدني زوجان آخران في إخراجي من الماء".

وتم التوجه إلى المستشفى لمعالجتها، حيث قال الأطباء أنها كادت أن تفقد أصابع قدميها، ولكنها أصيبت بتمزق في أصابع القدم، كما تضمن علاج الشابة "صوفي" إجراء أشعة سينية للتأكد من عدم وجود أجسام غريبة في القدم ، والتنظيف تحت التخدير الموضعي.



انتقلت والدتها ، ليزي فاي ، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير الناس من مخاطر القفز في نهر التايمز بعد الحادث المقلق.