إصابة 5 مواطنين في حادث توك توك وتروسيكل بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات مُتفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارة نقل بمقطورة بدراجتي "توكتوك" و"تروسيكل"، بمنطقة الري عند مدخل مدينة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى أخميم المركزي، مفادها وصول خمسة مواطنين مُصابين بجروح وكدمات مُتفرقة بالجسم، ادعاء حادث تصادم.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين إصابة خمسة أشخاص إثر اصطدام سيارة نقل بمقطورة بدراجتي "توكتوك" و"تروسيكل"، حيث اختلت عجلة القيادة بيد سائق السيارة ما أدى إلى اصطدامه بالتوكتوك والتروسيكل.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.