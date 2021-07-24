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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكياج جذاب.. نادين نسيب نجيم تستعرض جمالها على انستجرام.. شاهد

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها صورة جديدة عبر  حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت نادين بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها والإعجاب بجمالها عبر التعليقات.

 

 إطلالة نادين نسيب نجيم

 

اختارت نادين نسيب نجيم الظهور بفستان كت باللون الأسود المشجر بالورود وبقصة مختلفة من منطقة الصدر، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وساحرة.
 

نادين نسيب نجيم

 

 وتركت نادين نسيب نجيم، خصلات منسدلة على كتفيها وظهرها تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.
 

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واختارت  نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو الناعم، وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الموف القاتم كأحمر شفاه.
 
وأبرزت نادين نسيب نجيم إطالتها بارتداء الإكسسورات؛ حيث اختارت قلادات ناعمة باللون افضي حول عنقها، مع قرطين ناعمين بنفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.


حياة نادين نسيب نجيم


ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.


مسيرة نادين نسيب نجيم


درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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