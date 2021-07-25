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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أداء مشرف..

أولمبياد طوكيو.. محمد السيد يودع منافسات سيف المبارزة أمام بطل أوكرانيا

محمد السيد لاعب منتخب
محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح

ودع محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح منافسات فردي المبارزة من الدور ربع النهائي، بـ أولمبياد طوكيو، بعد الخسارة امام بطل أوكرانيا ريزلين ايجور المصنف الثالث عالميا بنتيجة   15-13  .

وكان محمد السيد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد  التغلب على بطل الصين لان مينجهاو بنتيجة 15-9، وكان البطل المصري قد تغلب على الفرنسي يانيك بوريل المصنف السادس عالميا وبطل العالم 2018 بنتيجة 15-11 ليتأهل للدور ثمن النهائي.

مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها في أولمبياد طوكيو

 

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.
وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

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