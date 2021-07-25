أخبار البرلمان.. مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تنمية الثروة السمكية.. وتعرف على إجراءات التعديل الوزاري طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الأحد:

تعرف على إجراءات التعديل الوزاري طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب



برلماني يقترح تحويل مدينة العلمين لمحافظة جديدة



أصحاب هذا النوع من الوحدات السكنية معرضون للحبس والغرامة .. في هذه الحالة



مجلس النواب يحيل مشروعى قانون من الحكومة إلى اللجان النوعية



حظر رعي الحيوانات بالجزر.. تفاصيل قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية



وهدان: قانون الاستزراع السمكي طال انتظاره وأطالب بفترة انتقالية لتقنين أوضاع المزارع



البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تنمية الثروة السمكية



البرلمان يوافق على اقتراح زعيم الأغلبية بتعديل مسمى قانون تنمية البحيرات



مجلس النواب يوافق على إنشاء هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات



مجلس النواب يوافق على تشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

