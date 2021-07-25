عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان.. مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تنمية الثروة السمكية.. وتعرف على إجراءات التعديل الوزاري طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الأحد:

 

تعرف على إجراءات التعديل الوزاري طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب
 

برلماني يقترح تحويل مدينة العلمين لمحافظة جديدة
 

أصحاب هذا النوع من الوحدات السكنية معرضون للحبس والغرامة .. في هذه الحالة
 

مجلس النواب يحيل مشروعى قانون من الحكومة إلى اللجان النوعية
 

حظر رعي الحيوانات بالجزر.. تفاصيل قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
 

وهدان: قانون الاستزراع السمكي طال انتظاره وأطالب بفترة انتقالية لتقنين أوضاع المزارع
 

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تنمية الثروة السمكية
 

البرلمان يوافق على اقتراح زعيم الأغلبية بتعديل مسمى قانون تنمية البحيرات
 

مجلس النواب يوافق على إنشاء هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات
 

مجلس النواب يوافق على تشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
 

التعديل الوزاري مدينة العلمين الوحدات السكنية مجلس النواب قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

ترشيحاتنا

حفلة خاصة مع خطيبته تثير الجدل.. حقيقة زواج مروان خورى

لا نلعب ضد صهاينة.. أول تعليق من مدرب فتحي نورين على عقوبة إيقافه"خاص"

وزيرة التخطيط تشهد فعاليات تدريب دفعة جديدة من مبادرة كن سفيرًا

‎دعاء الرزق .. عليك بهذه الكلمات

شاهد.. أمطار غزيرة في السعودية وعقوبات على "قاطعي الأودية"

ما حكم تدخل الوالد في أمور زواج ابنه؟ الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الخسارة من الأرجنتين في طوكيو 2020

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

عقوبة صادمة على صالح جمعة .. ضياء السيد يطلق 5 قذائف قوية مع هانى حتحوت | شاهد

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

لا تعالج.. عدوى فطرية مميتة تنتشر بسرعة في الولايات المتحدة الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"نيبارتاك" يقترب.. إعصار خطير يهدد اليابان ودورة الألعاب الأولمبية | شاهد

طريقة عمل مهلبية البرتقال بالجزر.. وصفات متعددة أبرزها بالموز وللرضع

القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو

تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

فيديو

ماعرفش عنه حاجة.. مدرب سيراميكا كليوباترا يتحدث عن غياب صالح جمعة "فيديوجراف"

انهيار تقاليد المجتمع.. زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ