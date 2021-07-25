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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ماعرفش عنه حاجة.. مدرب سيراميكا كليوباترا يتحدث عن غياب صالح جمعة "فيديوجراف"

صالح جمعة
صالح جمعة

بشكل مفاجئ، غاب صالح جمعة عن مران فريق سيراميكا كليوباترا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى، هذا ما أعلنه الكابتن ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا عدم حصول صالح جمعة على إذن مسبق منه ما أثار انزعاج الأخير بسبب منافسات الدوري المصري وحرص جميع الفرق على زيادة عدد النقاط . 

واقعة صالح جمعة

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، إنه اتفق مع اللاعب صالح جمعة على الالتزم بشكل جيد مع فريق سيراميكا كليوباترا، لافتا إلى أن صالح جمعة لعب عددًا من المباريات المتتالية لمدة 90 دقيقة. 

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أداء صالح جمعة 

وأضاف ضياء السيد: "صالح خلال فترة المعسكر الأخيرة كان مصاب في العضلة الخلفية وحالته البدنية 40%، وشارك لمدة نصف ساعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي لكنه كان بعيدًا جدا عن مستواه". 

 

وأضاف: "أخدنا أجازة عيد الأضحى ورجعنا النهاردة لكن هو محضرش التمرين ومنعرفش السبب، بأكد تاني أهو صالح جمعة مجاش التمرين ومنعرفش السبب". 

 

غياب بدون أسباب

 

من ضمن تصريحات ضياء السيد ما قاله بشأن سلوك صالح جمعة حيث أوضح: "المفروض صالح جمعة يسأل عليّ ويقوللي مجاش ليه التمرين، إحنا واخدين إجازة كويسة، التمرين اللعيبة كلها حالتها كويسة جدًا، لكن صالح جمعة مجاش بدون أي أسباب ولم يتصل بنا". 

 

وذكر ضياء السيد أن صالح جمعة "بيعمل جدول لنفسه غير جدول فريق سيراميكا كليوباترا، العقوبات واللائحة قاسية وشغالة في الفريق باستمرار وأرقامها تبقى صدمة للناس".

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تصريحات ضياء السيد 

 

واختتم تصريحاته على المباريات المتبقية في جدول الدوري المصري، قائلا أن "الغياب بدون إذن له عقوبات قاسية في الفريق، ولم أفقد الأمل في صالح جمعة ولكن اللاعب الملتزم هو من سيشارك في المباريات". 

 

وتطرق ضياء السيد للحديث، عن العديد من الملفات المهمة خلال ظهوره مع هاني حتحوت، وعلى رأسها استعدادات فريقه لاستئناف الدوري المصري والصراع الكبير بين الأهلي والزمالك على حسم لقب الدوري .

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وللمزيد حول أداء صالح جمعة مع فريق سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري و تصريحات ضياء السيد بشأنه شاهد الفيديوجراف التالي:  

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