ضحايا التسمم.. الطب شرعى يبدأ تشريح جثث الأشقاء الثلاثة في قنا

بدأ الطب الشرعى بـ قنا، في توقيع الكشف الطبى على جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة بفرشوط لكشف ملابسات الوفاة وإصدار تقرير نهائى بالأسباب الحقيقية.

جاء ذلك بناءًا على قرار النيابة العامة باستدعاء الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي على جثث الأطفال الثلاثة.

فيما تكثف أجهزة الأمن بـ قنا، جهودها لكشف ملابسات الواقعة عقب تناولهم عصير معلب وفقاً لما ردده الأهالى بقرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط.

وجرى نقل الجثث إلى مستشفى فرشوط المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز فرشوط بمصرع أميرة رأفت جلال ٨ أعوام وشقيقيها آدم ٩ أعوام وأمير ٧ أعوام وإصابة والدهم ٣٥ عاما بعد الاشتباه بإصابتهم بحالات تسمم.