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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات فولفو XC90 موديل 2021 في السعودية .. صور

اسعار فئات فولفو XC90
اسعار فئات فولفو XC90 موديل 2021 في السعودية

تعتبر النسخة XC90 موديل 2021 واحدة من أقوى الإصدارات التابعة لشركة فولفو السويدية، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتسم بتصميم خارجي عملاق إلى جانب المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، مع أنظمة الأمان والحماية وباقة الرفاهية والتحكم، التي تتنوع باختلاف الفئات المطروحة داخل السوق السعودي.

مواصفات فولفو XC90 موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 254 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 240 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، تجعل السيارة تتسارع من نقطة الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كم في غضون 7.3 ثانية.

بالإضافة إلى محرك اخر سعة 2000 سي سي ايضا، و لكنه يستطيع أن ينتج قوة قدرها 320 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 400 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة ثماني النقلات ايضا، و لكن بهذه القدرات الفنية تتمكن السيارة من الانطلاق نحو سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 6.5 ثانية فقط. 

وتأتي السيارة فولفو XC90 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.950 مم، و عرض يقدر بـ 2.140 مم، و 1.775 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.985 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1868 لتر، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود بنسبة تتراوح بين 6.9 إلى 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر، كما تأتي السيارة بتصميم خارجي يعتمد على مفهوم رباعي الابواب، مع عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية، و مصابيح LED امامية، مع عواكس ضوئية للناحية الخلفية، بالاضافة إلى منظومة عادم مزدوجة، إلى جانب انظمة التحكم الداخلية، و برامج مساعدة قائد المركبة.

اسعار فولفو XC90 موديل 2021 في السعودية

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل T5 AWD MOMENTUM 2021 محرك 2000 CC بسعر 273,900 ريال.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل T6 AWD R DESIGN 2021 محرك 2000 CC بسعر 334,400 ريال.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل T6 AWD INSCRIPTION 2021 محرك 2000 CC بسعر 371,800 ريال.

XC90 موديل 2021 فولفو SUV السيارات الرياضية مواصفات فولفو XC90 موديل 2021 اسعار فولفو XC90 موديل 2021

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