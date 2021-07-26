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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية: البورصات العربية ترتفع فى أولى جلساتها بعد إجازة العيد..التموين توضح عدم تأثر وسائل النقل بزيادة البنزين الأخيرة ..الجمارك تعلن عن 1000 وظيفة جديدة

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري ابرز الاحداث الاقتصادية التى حدثت مساء اليوم الأحد وتأتى فى مقدمتها ارتفاعات مؤشرات البورصات العربية فى أول ايام الاسبوع عقب أجازة عيد الاضحى و إعلان وزارة التموين عن عدم تأثر وسائل النقل بزيادات أسعار البنزين الأخيرة و فيما يلى أهم الأخبار :

البورصات العربية في مستهل الأسبوع.. ارتفاع جماعي في أغلب الأسواق الأحد 25 يوليو.. وتراجع الأردنية

شهد أداء البورصات العربية والخليجية، ارتفاعا جماعيا في أغلب أسواق المال خلال تعاملات اليوم الأحد 25 يوليو 2021، في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية والكويتية والعراقية ومؤشرا البحرين فيما تراجعت فقط  الأردنية


التموين: عملية النقل لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة لأسعار البنزين

 تلقى الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريراً من الاتحاد العام للغرف التجارية حول أثر تحريك أسعار ‏الوقود علي النقل وأسعار السلع، حيث أشار التقرير إلي أن تكلفة النقل ‏تتضمن مصاريف ثابتة تشمل "إهلاك سعر الشاحنة – والتراخيص – ‏والتأمين – واجرة السائق – والصيانة " ومصاريف متغيرة تشمل "الوقود – والإطارات – كارتة الطرق – التحميل والتفريغ .. وغيرها من التكاليف".


وزيرة التخطيط تشهد فعاليات تدريب دفعة جديدة من مبادرة كن سفيرًا

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اليوم، جانبا من تدريب المجموعة الثانية من مبادرة "كن سفيرًا".

وصممت مبادرة كن سفيرا لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب بطريقة التعلم من خلال النظراء، أي إيصال المعلومة "من الشباب إلى الشباب


التموين تعلن سداد 175 مليون جنيه لمخابز إنتاج الرغيف البلدي خلال العيد

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، بسداد تكلفة تصنيع الخبز لمخابز إنتاج رغيف الخبز البلدي خلال فترة إجازة عيد الأضحى وحتى يوم السبت الموافق 24/7/2021 بإجمالي 175 مليون جنيه


بشرى لخريجي تجارة وحقوق.. 1000 وظيفة جديدة بمصلحة الجمارك |تفاصيل ولينك التقديم

أعلنت مصلحة الجمارك، عن توافر فرصة عمل لحوالي 1000 خريج من حملة المؤهلات العليا بكالوريوس تجارة "شعبة محاسبة / شعبة جمارك"، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) وذلك إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

التمويل العقارى| 5 وحدات لن تنطبق عليها شروط مبادرة البنك المركزي

بدأت البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3%، العمل رسميا بداية من اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث يتم البدء الفعلي في تطبيق مبادرة التويل العقاري الجديدة بعد أن أطلقها البنك المركزي 13 يوليو من الشهر الحالي.

 

بعد الزيادة 25 قرشا.. تعرف على موعد تعديل أسعار البنزين في مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قبل يومين، أسعار البنزين الجديدة وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، حيث جاءت التوصية بتعديل أسعار البنزين السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021.
 

التموين وزير التموين البورصات التخطيط وحدات

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