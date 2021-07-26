احذر هذه الإشعارات.. مايكروسوفت تصدر تنبيها عاجلا لجميع مستخدميها

حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات لجميع مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 من زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال التي يقوم بها الهاكرز والتي من خلالها يقوم الهاكرز بسرقة أموال المستخدمين.



وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن هناك عدد من الهاكرز يقومون بتهديد مستخدمي ويندوز 10 محاولين خداع المستخدمين لتسليم البيانات الشخصية وتفاصيل بطاقات الائتمان بحجة إشعارات أو تنبيهات الدعم التقني المزيفة.



وعلى الرغم من أن هذه الحيل ليست جديدة ، لكن مايكروسوفت حذرت مستخدميها من أحدث التقنيات التي يستعملها الهاكرز في محاولة للاستفادة من مالكي أجهزة الكمبيوتر.



وفي السنوات الماضية كان الهاكرز يتصلون بالمستهلكين على أمل خداعهم ، ولكن مع تأقلم المزيد من المستخدمين مع هذا التكتيك ، كان عليهم تجربة شيء أكثر تقدمًا.



تستخدم الحيلة الحالية التي يستخدمها الهاكرز نافذة منبثقة تظهر فجأة على شاشات الكمبيوتر، وتشير الرسالة إلى أن جهاز الكمبيوتر قد تعرض للاختراق من خلال رقم دعم فني مدرج ويتم توجيه المستخدمين إلى مركز اتصال وهمى، وبمجرد الاتصال ، سيُطلب من المستخدم الدفع مقابل المساعدة.



و قالت ماري جو شريد مساعد المستشار العام ، والقائد الإقليمي لوحدة الجرائم الرقمية في شركة مايكروسوفت في آسيا ، في منشور: "لقد تطور الاحتيال في الدعم الفني من الاتصال غير المباشر إلى بنية تحتية أكثر تطوراً تستفيد من المسوقين التابعين لتقديم مظهر احترافي من خلال النوافذ المنبثقة للمستهلكين ، تحثهم على الاتصال بمركز الاتصال الاحتيالي.



وقالت شركة مايكروسوفت إنها تتلقى حوالي 6500 شكوى من أشخاص وقعوا ضحايا عمليات خداع واحتيال للدعم التقني ولكنه أقل من 13 ألف تقرير في متوسط الشكاوى الشهر في السنوات السابقة.

