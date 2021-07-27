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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 434 حصان .. مواصفات بورشه مايكان 2022 الجديدة

بقوة 434 حصان ..
بقوة 434 حصان .. مواصفات بورشه مايكان 2022 الجديدة

تواصل شركة بورشه الألمانية تألقها داخل أسواق السيارات العالمية، من خلال نخبة من اقوى الإصدارات التي تنوع بين الاطلالة الرياضية ذات المواصفات الخارقة، و الـ SUV متعددة الاستخدامات، و الكروس اوفر و من بينهم السيارة الجديدة بورشه مايكان 2022، و التي تعتمد على الكثير من التجهيزات القوية، إلى جانب اطلالتها الفريدة.

مواصفات السيارة بورشه مايكان 2022 الجديدة

تعتمد بورشه مايكان 2022 على محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 2900 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 434 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 550 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تقدر بـ 272 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات الفنية تستطيع بورشه مايكان 2022 الجديدة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 96 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 4.1 ثانية.

 بينما تضم نسخة اخرى تستمد قوتها من محرك 6 سليندر أيضا طراز V6، قادر على انتاج قوة 375 حصان، و 519 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، و بهذا الإمكانيات الفنية تصل النسخة ماكان S من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 96 كيلومتر/الساعة في غضون 4.4 ثانية، بالإضافة إلى محرك اخر رباعي الاسطوانات تيربو، يمكنه أن ينتج قوة 261 حصان، حيث تتسارع هذه النسخة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.8 ثانية، بينما تأتي جميع محركات مايكان 2022 متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء دبل كلتش مكون من 7 سرعات من طراز PDK، يدفع المنظومة عبر خاصية الدفع الكلي للعجلات.

أسعار مواصفات بورشه مايكان 2022 الجديدة

تبدأ أسعار السيارة بورشه مايكان 2022 الجديدة بقيمة قدرها 54.900 دولار امريكي للنسخة ستاندر، بينما تأتي النسخة مايكان S  بقيمة قدرها 65.400 دولار.

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