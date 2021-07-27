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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فخر العرب.. أحدث ظهور لـ محمد صلاح من تدريبات ليفربول.. شاهد

صدى البلد

نشر محمد صلاح نجم نادى ليفربول الانجليزى ، عدة صور له من تدريبات الفريق ،  من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى : 

 

فخر العرب - أبو مكة - ربنا يوفقك 

 

من جانبه كشف إيريك جارسيا، مدافع منتخب إسبانيا المنتقل إلى فريق برشلونة بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أصعب مهاجم واجهه في مسيرته الكروية.

 

وانتقل إيريك جارسيا حديثًا لصفوف برشلونة الإسباني قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع السيتيزينز.

 

وقال جارسيا في بث مباشر لعدد من لاعبي منتخب إسبانيا المشارك في أولمبياد طوكيو عبر تطبيق “ تويتش”:" محمد صلاح هو أصعب مهاجم واجهته في مسيرتي حتى الآن."

 

وعن انتقاله إلى برشلونة، قال إيريك:" يوم تقديمي لاعبًا جديدًا لبرشلونة كان يوما خاصا جدًا، أريد حقًا البداية مع هذا الفريق."

 

على جانب أخر هنأ محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، هداية ملاك بعد تحقيقها البرونزية الأمريكية بايجي ميكفيرسون.

 

وغرد محمد صلاح  من خلال حسابه الشخصي تويتر: “مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.. كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي”.

محمد صلاح اولمبياد طوكيو طوكيو منتخب مصر

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