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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود مفاجئ.. ارتفاع الدولار واليورو أمام الجنيه في تعاملات اليوم..اعرف الأسعار

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك اليوم الاربعاء

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة في مصر، اليوم الأربعاء.


وارتفع سعر الدولار في كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بنحو  قرشا واحدا ليسجل 15.63جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع وفي بنك قناة السويس سجل سعر صرف الدولار 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

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وارتفع سعر الدولار في البنك التجارى الدولي، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع. 


وعلى صعيد العملات الاجنبية الرئيسية الأخرى، سجلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو، ارتفاعا أمام الجنيه المصري، ففي بنكي مصر و"الأهلي" بلغت 18.44 جنيه للشراء، و 18.60 جنيه للبيع.

 
وفي البنك التجارى الدولي، ارتفعت العملة الأوروبية بقيمة قرشين لتسجل18.47 جنيه للشراء، و 18.62جنيه للبيع. 


وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية، ظل الريال السعودي محتفظا بهدوئه لما كان عليه قبل العيد في بنكي الاهلى المصرى وبنك مصر ليسجل 4.16 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه. 
ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لإستقرار سوق النقد وسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

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