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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نشرة التحقيقات| فرنسا تحذر إثيوبيا.. سر سقوط جماعة الإخوان في الدول العربية

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع آبي أحمد

ناقش قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من الاخبار المحلية والإقليمية على مدار اليوم، التي تشغل بال كثير من قرائنا.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأحد 1 أغسطس …

الجماعة الفاشلة ..منير أديب يكشف سر السقوط المدوي للإخوان في الدول العربية

يتوالى سقوط جماعة الإخوان المسلمين من دولة إلى أخرى، وأصبحت أعمال جماعة الإخوان السوداء مكشوفة لدى شعوب المنطقة، وخاصة الدول التي عانت بسببهم الويلات وكادت أن تهلك وتسقط في نفق مظلم، لولا يقظة الشعوب والأجهزة الوطنية التي لم ترضى أن تشاهد بلادها وهي تنهار على أيدى جماعة خائنة لا تنتمي لهذه الأوطان.

بدأت نهاية جماعة الإخوان الإرهابية في مصر بعد أن تولت الجماعة حكم البلاد لمدة عام، حيث كان العام كفيلا بكشف حقيقتهم لدى المصريين، وتكرر نفس الأمر في ليبيا حيث سيطرت الجماعة على رئاسة مجلس الوزراء بقيادة فايز السراج ولكن تمت الإطاحة بهم بجهود أبناء الدولة الليبية.

الحذر والترقب في تونس.. ما الذي قد تفعله جماعة الإخوان بعد إقصائها؟ |خاص

وفي تونس لم يختلف الوضع كثيرا فقط رفض الشعب التصرفات والقرارات الخاطئة التي كادت أن تذهب بالبلاد إلى الهلاك، وقرر الرئيس قيس سعيد وضع حد لتصرفات جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة الإسلامية، حيث أقال رئيس الحكومة الإخواني هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان بقيادة زعيم حركة النهضة القيادي الإخواني راشد الغنوشي لمدة 30 يوما.

في ذكرى تأسيسه.. كيف أذاق الجيش السوري الهزيمة لإسرائيل أكثر من مرة؟

تحل ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري اليوم، الأحد، الأول من أغسطس والذي يعد أهم جيوش المنطقة، ومن أوائل الجيوش المشاركة في الحرب العربية الإسرائيلية.

ويعرض "صدى البلد" أهم المعلومات عن الجيش العربي السوري في ذكرت تأسيسه..

المركز الروسي للمصالحة: الجيش السوري حقق الاستقرار في درعا

بعد طرح وساطتها في سد النهضة..الدبلوماسية الجزائرية تنتفض وتعيد مكانتها في المنطقة

قام رئيس الوزراء الجزائري، رمطان لعمامرة، بجولة إفريقية زار فيها إثيوبيا والسودان ومصر، وجاء خلال هذه الزيارات عرض الجزائر بالوساطة في ملف سد النهضة لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة.

ويأتي عرض الجزائر للوساطة في ملف سد النهضة ضمن الجهود المبذولة من قبل الجزائر في المنطقة الإفريقية وفي كلا من تونس وليبيا، حيث تعمل الجزائر على تعزير مكانتها في القارة الإفريقية، عن طريق دعم الأمن والاستقرار في دول القارة.

ماكرون يجري اتصالا برئيسي وزراء السودان وإثيوبيا | تفاصيل

فرنسا تحذر إثيوبيا..ماذا سيفعل ماكرون مع جرائم الحرب في التيجراى؟|صحفية فرنسية تجيب

يعيش إقليم تيجراي بـ شمالي إثيوبيا وضعا مأساويا؛ بسبب الصراع والقتال الدائر بين جبهة «تحرير شعب تيجراي» وقوات نظام آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي.

الوضع المأساوي جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو إلى بدء محادثات لإنهاء العمليات القتالية، حسب بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية.

وصدر البيان؛ بعد اتصالات أجراها إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ونظيره السوداني عبد الله حمدوك.

كما قال إيمانويل ماكرون، إنه «يجب رفع جميع القيود للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية في تيجراي».

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