محافظ الإسكندرية يهدي قنصل السعودية "مفتاح المدينة" ويشيد بدوره في توطيد العلاقات

ودع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، السفير يوسف بن صالح القهرة قنصل عام المملكة العربية السعودية في الإسكندرية بمناسبة انتهاء فترة عمله كقنصل للمملكة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، بحضور الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، واللواء بحري رئيس قطاع النقل البحري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، ولفيف من القيادات والسلك الدبلوماسي بالإسكندرية.

وأهدي المحافظ سفير السعودية "مفتاح الإسكندرية" تكريماً لدوره الفعال في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.



وأشاد بإدارته الناجحة خلال فترة تواجده في الإسكندرية والاهتمام الكبير الذي أبداه بالاستثمارات السعودية بالمحافظة، مقدماً جزيل الشكر والتقدير إلي السفير علي ذلك الدور المتميز.

وأكد الشريف أن العلاقة بين دولتي مصر والسعودية تشهد تطورًا ملحوظ لم يحدث من قبل.

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ومن جانبه، أعرب سفير السعودية عن مدي سعادته عن الفترة التي تواجد فيها بالإسكندرية، ممتن بجزيل الشكر إلي كرم أهل وشعب الإسكندرية.



وأكد أنه بدأ عمله وكان هدفه تقديم صورة مشرفة لبلاده، مؤكداً أنه وجد كل تعاون ودعم من جميع المسؤولين بالمحافظة.



وقدم الشكر للمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم في أداء وتسهيل مهام وظيفته طوال فترة إقامته بالإسكندرية.