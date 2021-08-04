أشرف عواض : منتخب مصر لليد نافس جميع الفرق العالمية وتفوق عليها..فيديو

قال أشرف عواض لاعب منتخب مصر الأسبق لكرة اليد، إن منتخب مصر لكرة اليد صادفه سوء حظ في بطولة العالم الأخيرة بعد الخسارة من الدنمارك ولكن مدرب المنتخب صحح جميع الأخطاء مما أعطى ثقة كبيرة للاعبي المنتخب المصري.

وأضاف "عواض" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أن المنتخب المصري لكرة اليد بعد فوزه اليوم على ألمانيا وتأهله للدور قبل النهائي للأولمبياد جعله يستطيع مقارعة جميع الفرق العالية والتفوق عليها.

وتابع أشرف عواض، أن صفحة الدوري الألماني لكرة اليد أشادت بالمنتخب المصري بعد فوزه اليوم على المنتخب الألماني.



تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31- 26 في أولمبياد طوكيو 2020.

وضرب منتخب مصر موعدا مع فرنسا، في الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بعد الفوز على ألمانيا .

موعد مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي:



تقام مباراة مصر ضد فرنسا، بعد غدٍ، الخميس، في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.