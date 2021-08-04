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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جرعة ثانية من جونسون أند جونسون تثير الشكوك حول فاعلية اللقاح|تفاصيل

جونسون اند جونسون
جونسون اند جونسون

قالت إدارة الصحة العامة في سان فرانسيسكو ومستشفى زوكربيرج سان فرانسيسكو العام يوم الثلاثاء إنهما يسمحان للمرضى الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح Covid-19 من شركة جونسون اند جونسون  بالحصول على جرعة ثانية من إنتاج شركة Pfizer-BioNTech أو Moderna.

 

قال مسؤولو صحة المدينة في بيان لشبكة سي إن بي سي إن مستلمي جونسون اند جونسون يمكنهم تقديم طلب خاص للحصول على "جرعة تكميلية" من لقاح mRNA ، رافضين تسمية الطلقات الثانية بـ "المعززات". يتطلب لقاح جونسون اند جونسون جرعة واحدة فقط ويعتبر المتلقون ملقحين بالكامل بعد أسبوعين من تلقي الحقنة.

 

في مكالمة مع الصحفيين في وقت لاحق يوم الثلاثاء ، قال مسؤولو الصحة في سان فرانسيسكو إنهم يسمحون للمرضى بالحصول على طلقات إضافية بسبب العدد الكبير من الطلبات التي يتلقونها من السكان،  وأكدوا أن لقاح جونسون اند جونسون فعال للغاية ضد الفيروس ومتغيراته.

 

قالت نافينا بوبا ، نائبة مدير الصحة في إدارة الصحة العامة في سان فرانسيسكو: "لقد تلقينا طلبات بناءً على تحدث المرضى إلى أطبائهم ، ولهذا السبب نسمح بتوفير أماكن الإقامة".

 

قال مسؤولو الصحة إنهم لا يوصون بجرعات معززة في هذا الوقت ، بما يتماشى مع إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لما نشره موقع cnbc.

 

وقالت وزارة الصحة العامة في بيان "هذه الخطوة لا تمثل تغييرا في سياسة SFDPH"، "نواصل التوافق مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ولا نوصي بأخذ جرعة معززة في الوقت الحالي. سنواصل مراجعة أي بيانات جديدة وتعديل إرشاداتنا ، إذا لزم الأمر. "

 

هل يمكن المزج بين لقاحات فيروس كورونا؟


لا يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأمريكيين حاليًا بمزج حقن Covid في معظم الظروف ، ويقول مسؤولو الصحة الفيدراليون إن الجرعات المعززة من اللقاحات ليست ضرورية في هذا الوقت.

يأتي الإعلان من مسؤولي الصحة في سان فرانسيسكو في الوقت الذي يقول فيه بعض الأمريكيين إنهم يجدون طرقًا للحصول على جرعات إضافية من لقاحات Covid حتى أن البعض ذهب إلى حد تلقي اللقطات الإضافية من شركات مختلفة - بسبب مخاوف بشأن متغير دلتا شديد العدوى.

 

قالت الدكتورة أنجيلا راسموسن ، عالمة الفيروسات بجامعة جورج تاون ، لشبكة CNBC الشهر الماضي إنها تلقت جرعة معززة من لقاح Covid-19 من Pfizer و BioNTech في أواخر يونيو ، بعد شهرين من حصولها على جرعة واحدة من J & J، قالت إنها كانت قلقة بشأن مستوى حمايتها ضد الدلتا بعد أن أشارت الدراسات إلى أن جرعة واحدة من لقاح كوفيد لم تكن كافية.


منذ أن تلقت راسموسن حقنها المعزز ، اقترحت دراسة جديدة أن لقاح J&J أقل فعالية بكثير ضد متغيرات دلتا ولامدا من الفيروس الأصلي،  يقول الباحثون الذين قادوا الدراسة ، التي لم تخضع بعد لمراجعة الأقران ، إنهم يأملون أن يحصل متلقو J&J في النهاية على جرعة معززة من لقاح Pfizer أو Moderna.

يتعارض البحث الجديد مع دراسة أجرتها شركة J&J ، والتي وجدت أن الحقنة فعالة ضد دلتا ، خاصةً ضد الأمراض الشديدة والاستشفاء ، حتى بعد ثمانية أشهر من التلقيح،  من المحتمل أن يعيد إشعال الجدل حول الاختلاط والمطابقة في الولايات المتحدة حيث يستمر متغير دلتا شديد العدوى في الانتشار في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

لم ترد J&J على الفور على طلب للتعليق على الإعلان من إدارة الصحة العامة في سان فرانسيسكو.

 

 

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