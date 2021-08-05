تعرف على إيرادات فيلم الانس والنمس لـ محمد هنيدى في أول أيام عرضه

حقق فيلم "الانس والنمس" الذى يقوم ببطولته محمد هنيدى إيرادات جيدة فى أول يوم عرضه أمس حيث بلغت قيمتها مليون و447 ألف جنيه.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “الإنس والنمس” قد قررت طرحه فى دور العرض السينمائي أمس، بعد تعرضه لسلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا وتأخر الانتهاء من تصوير مشاهده.

فيلم الإنس والنمس تشارك صابرين في بطولته بجانب بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

قصة فيلم الإنس والنمس

تدور أحداث فيلم الإنس والنمس في إطار كوميدي لايت إذ يتعرض شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية للعديد من المشاكل وعقبات بسبب مهنة والده، وفي الوقت ذاته يتعلق بحب صديقته التي تحاول مساعدته في حل مشاكله.

يذكر أن فيلم الإنس والنمس الذي تشارك فيه صابرين يمثل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

وأكدت صابرين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنها سعيدة بهذا العمل، حيث تعتبر الإنس والنمس تجربة فنية كانت تتمنى أن تخوضها، لأنها كانت ترغب فى التعاون مع المخرج شريف عرفة والفنان محمد هنيدي لأول مرة فى مشوارها الفني.

منافسة هنيدى لـ كريم وعز

يأتى عرض فيلم “الانس والنمس” الذى يقوم ببطولته محمد هنيدى يدخل فى منافسة شرسة مع فيلمى “العارف” و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لكل من أحمد عز وكريم عبد العزيز من اجل حصد الايرادات مما يخلق نوعا من المباراة التنافسية الشريفة والتى يحكم فيها الجمهور وهو ما تسفر عنه الأيام المقبلة.

ترويج محمد هنيدى

أعلن الفنان محمد هنيدي موعد عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" وذلك عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر محمد هنيدي بوستر للفيلم يحمل صورته وعلق عليه قائلا:"راااااجعين للسينما بعد غياب، الانس والنمس ٤ أغسطس في السينمات ،، يلا استعدوا انتوا وصحابكم واشوفكم ٤ أغسطس".