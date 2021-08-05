عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على إيرادات فيلم الانس والنمس لـ محمد هنيدى في أول أيام عرضه

محمد هنيدى
محمد هنيدى

حقق فيلم "الانس والنمس" الذى يقوم ببطولته محمد هنيدى إيرادات جيدة فى أول يوم عرضه أمس حيث بلغت قيمتها مليون و447 ألف جنيه. 

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “الإنس والنمس” قد قررت طرحه فى دور العرض السينمائي أمس، بعد تعرضه لسلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا وتأخر الانتهاء من تصوير مشاهده.

فيلم الإنس والنمس تشارك صابرين في بطولته بجانب بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

قصة فيلم الإنس والنمس 

تدور أحداث فيلم الإنس والنمس في إطار كوميدي لايت إذ يتعرض شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية للعديد من  المشاكل وعقبات بسبب مهنة والده، وفي الوقت ذاته يتعلق بحب صديقته التي تحاول مساعدته في حل مشاكله.

يذكر أن فيلم الإنس والنمس الذي تشارك فيه صابرين يمثل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

وأكدت صابرين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنها سعيدة بهذا العمل، حيث تعتبر الإنس والنمس تجربة فنية كانت تتمنى أن تخوضها، لأنها كانت ترغب فى التعاون مع المخرج شريف عرفة والفنان محمد هنيدي لأول مرة فى مشوارها الفني.

زي الأفلام الأجنبية.. محمد هنيدي يشوق متابعيه لفيلم الإنس والنمس

محمد هنيدي يروج لفيلم "الإنس والنمس" علي طريقته الخاصة

منافسة هنيدى لـ كريم وعز 

يأتى عرض فيلم “الانس والنمس” الذى يقوم ببطولته محمد هنيدى يدخل فى منافسة شرسة مع فيلمى “العارف” و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لكل من أحمد عز وكريم عبد العزيز من اجل حصد الايرادات مما يخلق نوعا من المباراة التنافسية الشريفة والتى يحكم فيها الجمهور وهو ما تسفر عنه الأيام المقبلة. 

ترويج محمد هنيدى 

أعلن الفنان محمد هنيدي موعد عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" وذلك عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشر محمد هنيدي بوستر للفيلم يحمل صورته وعلق عليه قائلا:"راااااجعين للسينما بعد غياب، الانس والنمس ٤ أغسطس في السينمات ،، يلا استعدوا انتوا وصحابكم واشوفكم ٤ أغسطس".

فيلم الأنس والنمس محمد هنيدي ايرادات فيلم الانس والنمس اخبار فيلم الانس والنمس اخبار محمد هنيدي أعمال محمد هنيدي

موضوعات متعلقة

محمد سلامة يضع اللمسات الأخيرة من أجل بدء تصوير "الستات بتعرف تقتل"

قبل حفله المقبل.. كواليس ونوادر تامر حسني في حفلات السعودية

تعرف على إجمالى إيرادات أفلام عيد الأضحى

كريم عبد العزيز يلاحق عز.. 33 مليون جنيه إيرادات فيلمه الأخير

ترشيحاتنا

توقيع اتفاقية شراكة بين إن آي كابيتال والهيئة القومية للبريد

أولمبياد طوكيو.. التعادل 7-7 يحسم أول ربع ساعة من مباراة مصر وفرنسا

ميدو يكشف سر فوز الأهلى الصعب على وادى دجلة

تلال الفسطاط.. محافظ القاهرة يكشف ل "صدى البلد" مخطط تطوير عزبة أبو قرن بعد إزالتها.. شاهد

خلى بالك.. أصحاب العمل يواجهون الحبس وغرامة 20 ألف جنيه حال ارتكابهم هذه المخالفات

أولمبياد طوكيو.. رضوي السيد تخسر من بطلة كازاخستان في منافسات الكوميتيه للكاراتيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها بعد الإعلان عن استقرار حالتها

3 أسباب وراء إضاءة لمبة محرك سيارتك .. تعرف عليهم

هل زواج الرجل من امرأة زنا بها يسقط الذنب ؟ .. أمين الفتوى يجيب

تجنبوا الشمس.. اليوم ذروة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ