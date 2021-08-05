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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. 102 مليون جنيه لمد شبكات مياه الشرب بقرى جهينة

ارشيفية
ارشيفية

أكد اللواء المهندس حسن محمود عبد الغني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاري تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب والنزة البحرية ونزة الحاجر ونزلة علي وعنيبس بمركز جهينة بتكلفة  102 مليون جنيه.

 بالإضافة الى تنفيذ 120 وصلة منزلية تخدم 15 ألف نسمة وأنه بلغت نسبة التنفيذ 70% ومن المتوقع الانتهاء من كافة الاعمال في سبتمبر من العام الجاري وذلك لتلبية احتياجات المواطنين المائية وتحقيق رضا المواطنين.

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واوضح  تم تخصيص مبلغ ١٧,٧ مليون جنيه لمد وتدعيم واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمركز طهطا بأطوال تبلغ 8.8 كيلو متر.

وأوضح رئيس مياه سوهاج ان اعمال المد والتدعيم والاحلال والتجديد تشمل مناطق غرب وقبلي البلد بأطوال 3.7 كيلو متر واحلال وتجديد غرف وشبكات الصرف الصحي بالمساكن الشعبية ومجز طهطا بأطوال 4.7 كيلو متر ومد وتدعيم واعادة تأهيل مطابق وغرف وشبكات الصرف الصحي بقرى بنجا وبنهو وبنى عمار وحموده بأطوال 3.5 كيلو متر.

سوهاج تجديد شبكات المياة احلال شبكات

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