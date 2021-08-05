مسئول بدرجة إنسان.. ماذا فعل رئيس مدينة سوهاج الجديدة مع بائعة متجولة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من أبناء محافظة سوهاج، لفتة طيبة إنسانية بطلها هو رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، حيث شهد أحد المواطنين موقفًا حدث داخل مقر الجهاز.

الموقف:

سيدة في الخمسين من العُمر تخطو الخطوة بمرارة شديدة وكادت دموعها تغسل وجهها المُتشقق من قسوة العُمر الذي مر، تطلب رؤية رئيس الجهاز لتحدثه عن مشكلتها، حيث رفع الأمن من بين أيديها بعض الأشياء التي تبيعها داخل مدينة سوهاج الجديدة لتسترزق بهم.

ليقطع حديثها الرجل ذو القلب الحنون والإنسانية لحظة الحزن الشديد التي تعيشها السيدة الخمسينية وقتها، ويطلب من الأمن أن يُعيد لها أغراضها ويشرح لها بيُسر جميل أن التجول بأغراض لبيعها داخل مدينة سوهاج الجديدة غير مُصرح به نهائيًا، ثم يسألها عن تكلفة الأشياء التي تُلفت من أغراضها ثم يُعطيها المبلغ التي قالت عليه ويُطيب بخاطرها.

ليكن الموظف الذي كان هناك بوقتها للانتهاء من بعض الأوراق، شاهدًا على هذا الموقف النبيل لمسؤول بدرجة إنسان، وينشر الموظف هذا الموقف عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليتم تداول الموقف بين رواد الموقع من أبناء محافظة سوهاج.