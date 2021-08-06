جوجل تدعم أنظمة Chrome OS بميزات جديدة.. تعرف عليها

كشفت شركة جوجل Google، عن مجموعة من الميزات الجديدة التي أضافتها لأنظمة Chrome OS، لتحسين تجربة مستخدمي أجهزة الحاسبات الشخصية بخدمات متصفح الويب الشهير.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5google"، يجعل الإصدار رقم 92 من نظام التشغيل Chrome OS، سيجعل الحواسب المحمولة أكثر قدرة على التعامل مع شبكات الإنترنت اللاسلكية، من خلال دعم تقنية eSIM التي لا تتطلب شريحة SIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

وتحتوي معظم أنظمة التشغيل الحديثة على تطبيق تقويم مدمج يكون مرئيا عادةً من خلال علبة النظام، ولكن بالنسبة لـ Chrome OS، لا توجد طريقة سهلة للاطلاع على التقويم، وفي الآونة الأخيرة، كشفت جوجل عن فكرة إضافة التاريخ الحالي إلى متصفح كروم.

وسيظهر تطبيق التقويم على يسار الساعة، ضمن النسخة التجريبية من نظام التشغيل Chrome OS، ومن خلال هذه الخطوة تسهل جوجل اليوم الاطلاع على التقويم بنظرة واحدة.

وكما تقوم باختبار إضافة نسخة من تطبيق التقويم على أنها تجربة إنتاجية، ووضعها في مجموعة الميزات مثل تغييرات مدير الحافظة، والقدرة على فرز مشغل التطبيق، والمزيد.

وبمجرد طرح المميزات رسميا، سيظهر خيار فتح التقويم في نفس "الفقاعة" حيث يمكنك العثور على الإعدادات السريعة لنظام التشغيل كروم Chrome، أو قد تتمكن من فتحه مباشرةً باستخدام مفتاح التشغيل السريع (alt + shift + C) الجديد.

رموز تعبيرية وإعدادات خاصة بمكالمات الفيديو ضمن متصفح كروم

وتضيف جوجل حملت نسخة النظام الجديدة للمستخدمين إمكانيات أكبر للتواصل عبر الفيديو لتسهيل العمل أو الدراسة عن بعد، وذلك من خلال تثبيت تطبيق مكالمات الفيديو Google Meet، وتخطط الشركة الأمريكية لمزامنة إعدادات المكالمات بما يتناسب مع قدرات جهاز المستخدم.



وبالإضافة إلى ذلك، تجلب نسخة كروم التجريبية Chrome OS، العديد من الرموز التعبيرية الإضافية التي تمنح المستخدمين تفاعلا أكبر، وتضم هذه النسخة أيضا ميزات Explore في النظام لمساعدة المستخدمين على إيجاد الألعاب أو التطبيقات المفيدة عبر أجهزتهم المحمولة.