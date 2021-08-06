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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري لـ أحمد رزق: سلام على الدنيـا إذا لم يكـن بـها صـدِيق صدوق

صدى البلد

شاركت الفنانة  هند صبري، جمهورها، صورة جديدة من عطلتها الصيفية من خلال حسابها عبر الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى  "إنستجرام".

وظهرت هند صبري برفقة النجم أحمد رزق وعلقت قائلة: سَـلامٌ عَلى الدُّنْيـا إِذَا لَمْ يَكُـنْ بِـهَا، صَـدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقُ الوَعْدِ مُنْصِفَـا.

هند صبري تشارك جمهورها بـ صور جديدة ..شاهد

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وكانت هند صبري، شاركت في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.


وقرر صناع مسلسل "هجمة مرتدة " ان يكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول، وكتب في نهاية تتر الجزء الأول ؛ إلى اللقاء في" هجمة مرتدة 2" من  ملف المخابرات.

 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد رزق  فيلم 200 جنيه، ومن المقرر أن يضم عددا كبيرا من الفنانين وهم، هانى رمزى،  ليلى علوى، آسر ياسين وأحمد داود،  والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من غادة عادل وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي.

 

تدور أحداث فيلم 200 جنيه، حول مجموعة من الشخصيات التى تنتقل بينهم عملة بفئة 200 جنيه، ونستعرض خلفياتهم الاجتماعية والإنسانية .

 

فيلم 200 جنيه من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ، ومن إنتاج شركة فيردى.

أجدد أعمال هند صبري أحدث ظهور ل هند صبري اطلالات هند صبري الفنان أحمد رزق

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