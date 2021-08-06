السعودية تستبعد أبناء وبنات المواطِنة من إعانة البحث عن عمل، هكذا أوضح مصدر مسؤل لـ أخبار 24 حيث أكد أن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل استبعد بعض الفئات المستثناة من شرط "الجنسية السعودية" المؤهلين للتقدم بطلب الحصول على الإعانة.

اقتصر الأمر حاليا على السعوديين فقط، هكذا أوضح المصدر لـ أخبار 24 السعودية، حيث أكد أن التنظيم الجديد ألغى الاستثناء الذي كان معموال به في النظام القديم من شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والذي كان بموجبه يحق لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية التقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن العمل.

التنظيم الجديد من شأنه أن يرفع المدة الفاصلة بين تاريخ انتهاء العالقة الوظيفة أو العمالية

إذا سبق للمتقدم أن عمل في القطاع العام أو الخاص؛ وبين تاريخ تقديم الطلب من 3 أشهر إلى

24 شهرا، بشرط ألا يكون مستفيدا من "ساند"، إضافة إلى زيادة عمر المتقدم من "35 عاما"

إلى "40 عاما".

وأشار إلى أن التنظيم الجديد حدد أن يكون التقديم على طلب الحصول على الإعانة قبل مضي

24 شهرا من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب بينما كان في السابق يشترط مضي ستة أشهر على الاقل قبل التقدم بطلب الحصول على إعانة البحث.

وذكر أن النظام الجديد حدد مدة صرف الإعانة بـ 15 شهرا؛ الأربعة أشهر الأولى 2000ريال،

والأربعة أشهر التي تليها 1500 ريال، ثم 1000 ريال للأربعة أشهر التي بعدها، وفي الثالثة أشهر

الأخيرة ُتصرف 750 ريال؛ مشيرا إلى أنه في النظام السابق كانت مدة الصرف محددة بـ12 شهرا

بقيمة 2000 ريال ثابتة في كل شهر.

وكانت قد قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إن الوظائف المستهدفة في قرار توطين المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100%، تشمل وظائف مدير الفرع، ومدير القسم، ومشرف القسم، وخدمة العملاء.

وبحسب تغريدة للوزارة بموقع التواصل تويتر، تشمل أيضاً وظائف مساعد مدير فرع، ومشرف صناديق المحاسبة، وأخصائي مبيعات، بالإضافة إلى أخصائي تسويق.

وبدأت الوزارة الأربعاء 4 أغسطس 2021، تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100%.

وتزامنًا مع انتهاء فترة السماح، والبدء في تطبيق قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين انطلقت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جولات رقابية شملت كافة المجمعات التجارية المغلقة في جميع مناطق المملكة، بقيادة وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي وعدد من مسؤولي الوزارة.