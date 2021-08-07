رغم اقتراب ميسي.. باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بشأن صفقة مبابي

أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة باريس سان جيرمان، رفض فكرة رحيل كيليان مبابي لاعب الفريق، إلى صفوف فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم اقتراب النادي الفرنسي، من التعاقد مع ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة.

وذكرت صحيفة “ ماركا” الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان متسمك باستمرار مبابي مع الفريق، في الموسم الجديد، رغم اقترابه من ضم ليونيل ميسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كيليان مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان، حتى في حالة التعاقد مع ليونيل ميسي، وهو ما تسبب في صدمة لإدارة ريال مدريد، التي اعتقدت أن انتقال النجم الأرجنتيني إلى حديقة الإمراء، سيسهل مهمتها، في التعاقد مع مبابي.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجديد 2021 - 2022، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.

ميسي يرحل عن برشلونة بعد 20 عاما من الإنجازات

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أعلن،أول أمس، الخميس، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني".

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".



وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".



وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

ألقاب ميسي مع برشلونة:



بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ34 عامًا بطولة خاضها ولم يتُوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

وكان اللقب الأول لميسي مع برشلونة هو الدوري الإسباني موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بكأس مللك إسبانيا في أبريل 2021

وجاءت بطولات ميسي مع برشلونة كالاتي:

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012– 201 3، 2014– 201 5، 2015– 201 6، 2017– 201 8، 2018– 201 9.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (7 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015. كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009،