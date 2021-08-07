عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم اقتراب ميسي.. باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بشأن صفقة مبابي

ميسي - مبابي
ميسي - مبابي

أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة باريس سان جيرمان، رفض فكرة رحيل كيليان مبابي لاعب الفريق، إلى صفوف فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم اقتراب النادي الفرنسي، من التعاقد مع ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة.

 

وذكرت صحيفة “ ماركا” الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان متسمك باستمرار مبابي مع الفريق، في الموسم الجديد، رغم اقترابه من ضم ليونيل ميسي.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن كيليان مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان، حتى في حالة التعاقد مع ليونيل ميسي، وهو ما تسبب في صدمة لإدارة ريال مدريد، التي اعتقدت أن انتقال النجم الأرجنتيني إلى حديقة الإمراء، سيسهل مهمتها، في التعاقد مع مبابي.

 

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجديد 2021 - 2022، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.

 

ميسي يرحل عن برشلونة بعد 20 عاما من الإنجازات

 

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أعلن،أول أمس، الخميس، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني".

 

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".


وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".


وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

 

ألقاب ميسي مع برشلونة:
 

بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ34 عامًا بطولة خاضها ولم يتُوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

وكان اللقب الأول  لميسي مع برشلونة هو الدوري الإسباني موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بكأس مللك إسبانيا في أبريل 2021

وجاءت بطولات ميسي مع برشلونة كالاتي:

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012– 201 3، 2014– 201 5، 2015– 201 6، 2017– 201 8، 2018– 201 9.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (7 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015. كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009،

باريس سان جيرمان مبابي ريال مدريد ميسي برشلونة

ترشيحاتنا

بعد توقف قرابة 6 سنوات.. وصول أول رحلة طيران روسية للغردقة

رسميا.. أحمد الأحمر يكسر حاجز الـ100 هدف في الأولمبياد

بعد رحيله عن برشلونة .. كيف هدد ميسي حلم محمد صلاح "فيديوجراف"

مع ارتفاع درجات الحرارة..هاني الناظر يحذر هذه الفئات بعدم الخروج من المنزل

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

بالبحر الأحمر .. كشف كواليس مثيرة لاستبدال إيران سفينة تجسسها الكبيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

بسلاح أبيض .. ابن يقتل والده لخلافات عائلية في الدقهلية

نتيجة الثانوية العامة 2021.. شوقي: كل المنشور عن مؤشراتها اجتهادات غير صحيحة

بعد القبض عليها.. قاتلة صديقتها نجلاء بكفر الدوار تواجه الإعدام

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

استنجدت بيا ومرضتش انقذها.. ننشر اعترافات المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

تضرر 90 ألف شخص.. الفيضانات تجتاح الشوارع والمنازل جنوب السودان

نشرة المنوعات.. عروس وحيدة في حفل الزفاف وتكلفة السفر إلى الفضاء.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم واكتشاف فيروس جديد نافع للبشر

فيديو

لماذا تأخرت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وموعد تلقيها "فيديوجراف"

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ