عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تطلق مبادرة لحماية البحارة على أراضيها

صدى البلد

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، مبادرة "دعما لجيشنا الأزرق" الهادفة إلى تحسين جودة حياة البحارة وحماية حقوقهم.

 

وبحسب وسائل اعلام اماراتية تسعى المبادرة إلى دعم البحارة خلال وجودهم في دولة الإمارات وحماية حقوقهم من أصحاب السفن أو شركات التأجير التي تتخلف عن أداء التزاماتها تجاههم.

 

كما تستهدف المبادرة مساعدة البحارة في تخطي التحديات الكبيرة التي يواجهونها نتيجة للجائحة وإغلاقات السفر.

 

والمبادرة تتعدى نتائجها حدود الإمارات وسيتعدى تأثيرها حدود الدولة ليتردد صداه في العالم أجمع، كما تقول وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات.

 

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: "عند الحديث عن قطاع النقل البحري فإن الإمارات ليست كغيرها من الدول إذ تحتل الدولة المرتبة التاسعة كأفضل مركز بحري عالمي وتحتضن عددا من أكبر الموانئ الإقليمية وأكثرها تطورا على صعيد بنيتها التحتية ومنظومتها الرقمية".

 

وأكد أن الإمارات تمثل مركزا لوجستيا يربط خطوط الشحن الدولية حيث تستحوذ على نصيب الأسد من عدد السفن التي تصل إلى موانئ الإقليم والتي تتجاوز 21,000 سفينة سنويا ويعمل في الإمارات أكثر من 20 ألف شركة بحرية دولية ومحلية.

 

وتابع: "يتخطى عدد الحاويات التي تتم مناولتها في موانئ الإمارات سنويا أكثر من 17 مليون حاوية"، لافتا إلى أن هذه العمليات تحقق عوائد اقتصادية وفيرة للناتج الوطني.

 

ونوه بأن كل هذه الإنجازات لا يمكن تحقيقها من دون تفاني الآلاف من البحارة الذين يصلون إلى مياه الإمارات على متن السفن من شتى أنحاء العالم .

 

وأوضح المزروعي أنه من أجل ذلك أطلقت الوزارة مبادرة "دعما لجيشنا الأزرق"، لتكون الإمارات الدولة الأولى التي تحفظ حقوق الطواقم البحرية لاسيما في مثل هذه الظروف التي لعب فيها البحارة دورا بارزا في مواجهة التأثير السلبي للجائحة على الاقتصاد العالمي .

 

وأضاف: بحكم دور في الوزارة ومسؤوليتنا عن وضع التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع البحري والتأكد من الالتزام وتطبيق هذه القوانين فقد حرصنا على أن تكون منظومتنا القانونية مكرسة لخدمة أولئك البحارة الذين يسهمون بشكل رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.


وتابع: "كان آخر تلك الإنجازات قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة والذي يلزم جميع السفن التي تحمل علم الإمارات أو تبحر في مياهها بضمان حقوق البحارة والالتزام بتوفير مستلزماتهم" .

الإمارات تسجل 1545 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

اقتصاد الامارات .. 53.4 % نمو المعاملات الجمركية في دبي لتصل إلى 11.2 مليون معاملة في النصف الأول

وأكد المزروعي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية لن تتهاون تجاه أي مالك سفينة أو شركة تأجير تتخلف عن أداء واجباتها تجاه البحارة أو تتخلى عنهم على متن سفن متهالكة وغير صالحة للإبحار أو متروكة على شواطئ البلاد.

وشدد على أن الوزارة ستقوم ببذل كافة الجهود الاستباقية لضمان أن المنظومة البحرية في الإمارات لا تسمح بحدوث مثل تلك الانتهاكات لحقوق البحارة والطواقم البحرية على الإطلاق .

وتمثل مبادرة "دعمًا لجيشنا الأزرق" إطار عمل شامل تقوم من خلاله الوزارة بوضع استراتيجية تجمع كل مبادراتها وإنجازاتها الموجهة لدعم البحارة وحماية حقوقهم ضمن بوتقة واحدة إضافة إلى بناء منصة وطنية لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وكذلك بناء الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعنى بشؤون البحارة وتحسن من جودة حياتهم.

 

الامارات وزارة الطاقة والبنية التحتية دعما لجيشنا الأزرق حياة البحارة دولة الامارات موانئ الإمارات

موضوعات متعلقة

ألمانيا تفرض حجرا صحيا .. والسودان تستورد كهرباء من إثيوبيا .. ومبعوث جديد لليمن .. وتطعيم نصف الشعب الأمريكي ضد كورونا.. أبرز ما تناولته صحف الإمارات اليوم

شيري عادل تعلن حصولها علي الإقامة الذهبية في الإمارات

ترشيحاتنا

ميجان ماركل تواجه اتهامات لاذعة بسبب حملتها الجديدة

بريطانيا تدعو دول جوار أفغانستان للتعاون في مواجهة الإرهاب

جمعهما الفن والحب والمرض.. قصة زواج دلال عبد العزيز وسمير غانم

في اللحظات الأخيرة.. هل علمت الراحلة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم ؟

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم لعام 1443.. غدا

تعرف علي السيارة الكروس أوفر الأكثر مبيعا في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

تفاصيل جنازة وعزاء دلال عبد العزيز

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

بعد وفاة دلال عبد العزيز.. أين يرقد جثمانها الآن قبل الدفن؟

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

تنسيق 2021.. اعرف الحدود الدنيا ومصروفات كليات الجامعات الأهلية.. وموعد عقد الاختبارات

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

تضرر 90 ألف شخص.. الفيضانات تجتاح الشوارع والمنازل جنوب السودان

فيديو

كل ما تريد معرفته عن مركب خوفو ونقلها إلى المتحف الكبير "فيديو جراف"

بعد رحيله عن برشلونة .. كيف هدد ميسي حلم محمد صلاح "فيديوجراف"

لماذا تأخرت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وموعد تلقيها "فيديوجراف"

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ