نشرة التحقيقات|ماذا تريد تركيا من ليبيا |الصراع العربي الإيراني ينتقل إلى الرياضة

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم السبت 7 أغسطس …

الصراع العربي الإيراني للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط لا يقتصر على دروب السياسة فقط، بل امتد إلى كافة المجالات والأنشطة رياضية منها أو ثقافية أو حتى دينية، ولا تجد مناسبة أو احتفالية كبرى يجتمع فيها الطرفان إلا وتجدد الصراع وأطلت السياسة بأنفها.

أخر دروب الصراع العربي الإيراني كان اليوم في أولمبياد طوكيو 2020 بين بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي، وخصمه الإيراني سجاد كنج زادة، حيث أحرز حامدي الميدالية الفضية الأولى للسعودية في أولمبياد طوكيو، بعد خسارته المباراة النهائية أمام زادة.

ورغم أن المواجهة كانت في طريقها للاعب السعودي الذي كان متقدما 4 - 1، إلا أنه خسر بعد تلقيه إنذارا من الدرجة الرابعة، من حكم المباراة، حيث اعتبره استخدم العنف ضد خصمه الإيراني، بعد توجيه ضربة أسقطت خصمه وأخرجته من المنافسة.

تحيي كينيا وتنزانيا في السابع من أغسطس كل عام، ذكرى مقتل 224 شخصا «بينهم 22 أمريكيا» جراء انفجارين استهدفا السفارتين الأميركيتين في العاصمة الكينية نيروبي والعاصمة التنزانية دار السلام، حيث سجل الانفجاران أول المؤشرات على ظهور تنظيم القاعدة على الساحة الدولية.

وتعود الأحداث إلى ظهر السابع من أغسطس 1998، حيث هز انفجار عنيف مقر السفارة الأميركية في وسط نيروبي بـ كينيا، تلاه بعد دقائق انفجار آخر في دار السلام بـ تنزانيا، ونتج عن الانفجارين مقتل 224 شخصا وأصيب 5 آلاف بجروح معظمهم من الأفارقة.

ففي العاشرة والنصف صباحا أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الكينية نيروبي يفجر مهاجمان شاحنة محملة بالمتفجرات، وبتسع دقائق فقط بعدها تنفجر قنبلة إضافية في البلد المجاور تنزانيا أمام السفارة الأمريكية في دار السلام؛ ليقتل 224 شخصا غالبيتهم في نيروبي حيث دمرت قوة الانفجار واجهة السفارة وأدت إلى انهيار المبنى المجاور.

بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، تسهيل عودة الشركات التركية إلى ليبيا.

والتقى الدبيبة أردوغان في قصر وحيد الدين بأسطنبول خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى تركيا.

وقبيل ذلك التقى الدبيبة وزير الدفاع التركي ورئيس الاستخبارات بشكل منفصل.