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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سعر مسحة كورونا في الإمارات

أبوظبي تحدد تكلفة مسحة كورونا.. وتحذير قوي للمخالفين

مسحة كورونا
مسحة كورونا

دعت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، إلى ضرورة الالتزام بقيمة فحص مسحة الأنف (PCR) للكشف عن فيروس كوفيد-19 البالغة 65 درهماً للعينة الواحدة، حيث يشمل ذلك أخذ وفحص العينة وإصدار تقرير بالنتيجة سواء كانت الخدمة عاجلة أو عادية، وذلك وفقاً لما جاء في التعميم رقم (108) لسنة 2021.

 

ووفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أشارت الدائرة إلى أنه سيتم إيقاف أنشطة أي منشأة لا تلتزم بالسعر المحدد للفحص عند تقديم الخدمة، كما سيتم إصدار مخالفة بحق المنشأة المخالفة وفق التنظيمات واللوائح المعمول بها في الإمارة.

 

ولفتت الدائرة، إلى أنه يتعين على الأفراد الذين لا يعانون أي أعراض أو مؤشرات طبية تغطية كلفة الفحص، أما في الحالات الأخرى، فيتم تغطية تكلفة الفحص من خلال البرامج المشمولة من الحكومة وفق القيمة المذكورة.

 

وكانت دائرة الصحة أبوظبي قد قامت مؤخراً بمخالفة منشأة لم تلتزم بالسعر المحدد لفحص مسحة الأنف (PCR).

 

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