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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير كيك الفسدق بخطوات بسيطة

كيك الفسدق
كيك الفسدق

كيك الفسدق من الأكلات الخفيفة والشهية التي يمكن تناولها على وجبة الإفطار يوميًا، ويمكن تقديمها للأطفال بالعديد من الوصفات المختلفة والحشوات الصحية التي تفيد صحتهم.

وإليك طريقة تحضير كيك الفسدق بخطوات بسيطة..

 

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مقادير كيك الفسدق


180 جرام دقيق 

180 جرام سكر بودرة 

½ ملعقة بيكنج باودر 

150 جرام فسدق 

150 جرام زبدة 

½ ملعقة صغيرة حبهان مطحون 

3 بيض 

½ ملعقة صغيرة فانيليا 

120 جرام زبادي 

للصوص

بشر ليمون 

2 ملعقة ليمون معصور 

كوب سكر بودرة 

½ كوب ماء 

للتزيين:

فسدق 


طريقة تحضير كيك الفسدق


الكيك:

1- تغلف صينية كيك دائرية بورق الزبدة أو قالب انجليش كيك

2 - يسخن الفرن على حرارة 170 درجة مئوية.

3 - في العجان الكهربائي، يخلط الدقيق والسكر البودرة والبيكنج باودر والفسدق المجروش والزبدة اللينة والحبهان والبيض والفانيليا.

4 - تخلط المكونات على سرعة متوسطة حوالي الدقيقة.

5 - يضاف اللبن الزبادي.

6 - وتخلط المكونات من جديد لـ30 ثانية.

7 - يصب الخليط في القالب.

8 - يدخل القالب إلى الفرن حوالي 30 دقيقة أو حتى ينضج (ندخل عوداً خشبياً لتفقد النضج).

9 - يترك الكيك يبرد.

لتحضير الصوص:

1- في قدر، يوضع السكر مع عصير الليمون.

2- ثم يوضع القدر على النار مع التحريك من وقت لآخر بواسطة ملعقة خشبية واتركيه يغلي حوالي 5 دقائق.

3- أضيفي بشر الليون المبشور ويخلط لدقيقتين.

4 - تخرج الكيكة من القالب وتوضع على طبق التقديم.

5 - ويضاف الصوص فوق الكيك.

6 - وتزين بالفسدق المجروش وتترك الكيك لتبرد.

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