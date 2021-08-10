إجراء عاجل من التعليم بعد زيادة إصابات الأنيميا والسمنة بين طلاب المدارس

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعمل على استغلال القنوات التعليمية (مدرستنا 1)، (مدرستنا 2) في تكثيف توعية الطلاب عن الأكل الصحى المفيد، والوجبات الصحية المناسبة للفئة العمرية المناسبة طبقًا لقاعدة بيانات "100 مليون صحة".

وشدد وزير التربية والتعليم ، على التعاون مع وزارة الصحة في إعداد وحدات داخل المنهج الدراسى للتعريف بالتغذية الصحية السليمة، واحتياجات الجسم من بروتينات وفيتامينات ودهون، لافتًا إلى ضرورة استغلال الأسطح، والأسوار داخل المدارس، وأن نموذج الفصول الذكية يصمم بشكل يناسب منافذ بيع الوجبات المدرسية الصحية بشكل وتصميم يشد الطلاب.

وقال وزير التعليم: إن الوزارة حريصة على الحفاظ على أمن وسلامة أبنائها طلاب المدارس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن جودة وجبات التغذية المدرسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه يتم تكثيف إجراءات الرقابة والإشراف، وتطبيق الاشتراطات الصحية لـ التغذية المدرسية، وتكليف الوزارات المعنية فيما بينها؛ لتقديم وجبات مدرسية تتسم بالأمن والسلامة، والتنوع، وتوافر الشروط الصحية، والاحتياجات الغذائية فيها مع التأكيد على الجودة، وتنفيذ خطة التغذية المدرسية للعام الدراسى الجديد، وفقًا لمعايير التغذية العالمية، وكذلك المعايير التربوية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن برنامج التغذية المدرسية يغطي جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للفئة العمرية من 4 ـ12 سنة في المدارس، كما تشمل المناطق الأكثر احتياجًا والمحافظات والمناطق النائية في بعض المحافظات، لأكثر من 24 مليون طالب.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف أن نتائج مبادرة رئيس الجمهورية للكشف على السمنة والأنيميا والتقزم بين طلاب المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تم إجراء المسح عليهم ضمن حملة 100 مليون صحة وصل إلى 25 مليون طالب .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عمليات المسح أسفرت عن النتائج الآتية:

-إصابة 3 ملايين طالب و399 ألفا و380 طالبا بالسمنة

-إصابة 8 ملايين و215 ألفا و059 طالبا بالأنيميا

-إصابة مليون و297 ألف طالب و681 طالبا بالتقزم