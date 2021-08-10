التين الشوكي والدايت.. تأثيره على مرضى السكر |تفاصيل

التين الشوكي والدايت، يمكن أن يكون التين الشوكي السلاح في مكافحة السمنة، فقد وُجد أن "الفاكهة" الغريبة لها خصائص مرتبطة بالدهون ، وقد تكون مفتاحًا لفقدان الوزن.

التين الشوكي نوع من نبات الصبار ، تم استخدامه للأغراض الطبية لعدة قرون ، منذ القدم، طور العلماء الآن منتجًا عضويًا جديدًا مشتقًا من التين الشوكي يُدعى Proactol والذي ثبت سريريًا في التجارب أنه يرتبط بالدهون.

عندما يتم تناول القرص سهل البلع بعد الوجبة ، فإنه يسمح للجسم بطرد حوالي 30 في المائة أكثر من الدهون ،مما يعني أن الجسم يمتص ما يقرب من ثلث دهون أقل من الطعام ،لذلك نكشف عن فوائد التين الشوكى والدايت .

التين الشوكي والدايت

التين الشوكي

التين الشوكي والدايت أنه يجعلك تشعر بالشبع ويوفر الطاقة، كما أنه يزيد من نسبة الهيموجلوبين أثناء اتباع الرجيم، ويحافظ على صحة القلب، وذلك بسبب احتوائه على البوتاسيوم اللازم لتوليد الخلايا.

بالإضافة إلي أن أهم فوائد التين الشوكي للتخسيس أنه يساعد في تقوية العظام؛ حيث يعد التين الشوكي من الأطعمة التي تزيد من نسبة الهيموجلوبين وتوفر أيضًا 16 ملليجرام من الكالسيوم وهو أمر مهم لتقوية العظام والأسنان.

التين الشوكي والدايت

وأحد أهم فوائد التين الشوكي للتخسيس، أنه يحتوي على كمية قليلة من حمض الفوليك الضروري كما أنه يحارب الاكتئاب الناتج عن فقدان الوزن والامتناع عن تناول الأطعمة المفضلة، ويعتبر التين الشوكي من مضادات الاكتئاب الخفيفة.

وتساعد فوائد التين الشوكي للتخسيس على مكافحة الإجهاد اليومي ويمكن تناولها قبل ممارسة التمارين الرياضية ليعطي مزيدا من النشاط والطاقة، يساعد في تلبية متطلبات الجسم التي تساعد في امتصاص الحديد لمحاربة الأنيميا الناتجة عن اتباع الرجيم.

التين الشوكي وحرق الدهون

التين الشوكي وفوائده

يعتبر التين الشوكي من أكثر الفواكه التي تحظى بالتقدير في مصر في فترة الصيف، يتم إنتاجه من نبات الصبار الذي ينمو في البحر الأبيض المتوسط ​​ ، على الرغم من أنه يتطلب بعض الإلمام بتقشيره ، مع الأخذ في الاعتبار الأشواك.

من المعتقد عمومًا أن هذه الفاكهة تحتوي على العديد من السكريات ، مع الأخذ في الاعتبار جوهرها الحلو بشكل خاص، ومع ذلك ، فإن الواقع مختلف تمامًا ، مع الأخذ في الاعتبار 50 سعرة حرارية لكل 100 غرام. لكي نكون صادقين ، يمكن أن يساعد التين الشوكي الجسم على امتصاص المزيد من الدهون والسكر، ومن ثم ، فإن وسيلة مساعدة أخرى أثناء الحمية ، بدراسات مختلفة كشفت عن فائدتها في حالة مرض السكري.



لذلك ينصح به لمن يريد إنقاص وزنه ،تتكون التين الشوكي من 13٪ كربوهيدرات و 83٪ ماء. بالنظر إلى الأملاح المعدنية الموجودة ، من الجيد التأكيد على وجود الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، من ناحية أخرى ، توجد الفيتامينات C و B3، ومع ذلك ، فإن السلاح السري لفقدان الوزن تتمثل في الألياف القابلة للذوبان.



بمجرد تناول بعض الفاكهة ، سيتباطأ امتصاص السكريات ، وفي نفس الوقت سينتج شعور معين بالشبع ويطول، في الواقع ، يتم إنشاء نوع من الهلام ، مكلف بتهدئة الفراغ المعتاد الذي يسيطر على المعدة ، والذي يؤدي عادةً إلى استهلاك الأطعمة ذات السعرات الحرارية بشكل خاص.



التين الشوكي والسعرات الحرارية

فوائد التين الشوكي للتخسيس

هناك العديد من فوائد التين الشوكي للتخسيس، حيث أنه بعد خسارة الوزن قد نصاب بالأنيميا، أو بمشاكل في الهضم، ويمكن أن نحتاج من وقت لآخر لتناول بعض الفواكه ذات الطعم السكري لتعويض الجسم عن نقص السكريات .





هل التين يزيد الوزن

التين الشوكى وإنقاص الوزن

يزعمون أنه يختلف عن معظم منتجات إنقاص الوزن الأخرى الموجودة في السوق من خلال كونها عضوية بالكامل ومشتقة من نبات ، مع العديد من مكملات إنقاص الوزن بما في ذلك المكونات الكيميائية الاصطناعية ،أظهرت الأبحاث السابقة أيضًا أن التين الشوكي يمكن أن يقلل أيضًا من صداع الكحول

خل التين الشوكي للتنحيف

تم إثبات أن ألياف الصبار ( Opuntia ficus-indica ) تعزز فقدان الوزن في تحقيق سريري لمدة 3 أشهر. كما يتضح من الدراسات المختبرية ، ترتبط ألياف الصبار بالدهون الغذائية ويؤدي استخدامها إلى انخفاض الامتصاص ، مما يؤدي بدوره إلى تقليل امتصاص الطاقة وتقليل وزن الجسم في نهاية المطاف.

تم استخدام فاكهة التين الشوكي تقليديًا في علاج القرحة وضيق التنفس والزرق وأمراض الكبد والجروح والإرهاق ،يستخدم التين الشوكي على نطاق واسع من قبل بيما الهنود لعلاج مرض السكري وفرط شحميات الدم. وتشير النتائج السابقة أن الاستهلاك اليومي من الفواكه التين الشوكي يمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية من خلال تخفيض الكوليسترول الكلي LDL- في حين أن تناول لوح صبار يحتمل أن يخفض الصوم مستويات السكر في الدم، تم إثبات أن المستخلصات المائية من التين الشوكي تظهر قدرة عالية لمضادات الأكسدة. وكانت مصادر من خصائص مضادة للأكسدة بشكل رئيسي الفيتامين C، مع كسور صغيرة من الكاروتينات وفيتامين E

من ناحية أخرى، فإن التين شوكي مصدرا غنيا للألياف الغذائية ، من المفترض أن الدهون الغذائية المرتبطة بمركب الألياف غير متوفرة للهضم ويتم التخلص منها في النهاية دون امتصاص ، مما يساعد على تقليل تناول الطاقة وتعزيز فقدان الوزن.

أضرار التين الشوكي



بالنسبة لمعظم الناس ، تعتبر فاكهة التين الشوكى آمنة تمامًا للأكل، ومع ذلك ، قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الفاكهة، يمكن للطبيب تشخيص الحساسية باستخدام اختبارات رد الفعل المختلفة ،قد يتفاعل بعض الأشخاص المصابين بحساسية اللاتكس مع فاكهة ، وهذا ما يسمى التفاعل التبادلي، هذا بسبب وجود بعض البروتينات في اللاتكس المشابهة لتلك الموجودة في فاكهة العاطفة.

يجب على الأشخاص المصابين بحساسية اللاتكس توخي الحذرعند تناول الفاكهة حتى يعرفوا ما إذا كانوا يتفاعلون أيضًا مع الفاكهة.



فوائد زهرة التين الشوكي

أشار موقع هيلث لاين إلى أن التين الشوكي غني بالعناصر المهمة والمفيدة لجسم الانسان على النحو التالي:

-يحارب السكرى

أوراق صبار التين الشوكي تساعد في انخفاض مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام ، مما يجعل التحكم فى مرض السكري أسهل

-أداء جنسي أفضل

فوائد التين الشوكي للجنس عديدة فهو يساعد على أداء جنسي أفضل كما يساعد التين الشوكى في علاج البروستاتا المتضخمة

- رفع مناعتك

التين الشوكي يعزز جهاز المناعة ،و إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم.

- هضم أفضل

يحتوى التين الشوكى على قدر كبير من الألياف الغذائية التى تحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك.

-فقدان الوزن

تساعد العديد من المكونات الموجودة داخل التين الشوكي في إنقاص الوزن تساعد الألياف على جعل الجسم يشعر بالشبع وتمنع إفراز هرمون الجريلين ، وهو هرمون الجوع ، لذلك ينخفض ​​الإفراط في تناول الطعام.



التين الشوكي والسكري

وتساهم فوائد التين الشوكي للرجال في زيادة الرغبة الجنسية ويمد الجسم بالعناصر اللازمة لإنتاج السائل المنوي، مما يزيد الخصوبة ويزيد القدرة على الإنجاب، ولكن لا يجب الإفراط في تناوله لكي لا يقوم بإصابتك بالغثيان والصداع.

كما تساعد فوائد التين الشوكي للرجال في خفض مستويات السكر بالدم إن تم تناوله باعتدال، وهو أمر هام للغاية وله تأثير مباشر على الصحة الجنسية، بالأخص لمرضى السكري؛ حيث إن مستوى السكر الطبيعي تحسن الأداء الجنسي لمرضى السكري.