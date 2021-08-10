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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

صدى البلد

نشرت ريهام زوجة مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورا لزوجها على انستجرام وقت تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى.

نقل مؤمن زكريا للمستشفى

وعلم صدى البلد، أن اللاعب يخضع حاليا لبعض الفحوصات الطبية والأشعة على المخ بعد سقوطه على رأسه في منزله، ويخضع لكافة الفحوصات للاطمئنان عليه.


نشر إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك والمنتخب السابق، دعاء- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- لمؤمن زكريا بالشفاء العاجل.
وكتب سعيد: "تمنياتي بالشفاء للنجم مؤمن زكريا والله يشفيه ويعافيه، أتمنى الدعم والدعاء من الجميع له، والله يحفظه، وبإذن الله ستكون أفضل وأقوى".


ويشتبه الأطباء في إصابة مؤمن زكريا بارتجاج في المخ ، خاصة بعد فقدانه للوعي ، وهو ما أثار قلق أسرته ، فتم نقله سريعا إلى أحد المستشفيات الكبرى بمصر الجديدة للاطمئنان عليه.


يشار إلى أن اللاعب مؤمن زكريا، يخضع لفترة علاج منذ عدة شهور لإصابته بضمور في الأعصاب، وأعلن أنه تقدم في العلاج ويسعى للعودة إلى الملاعب سريعا، مشيدا بسؤال مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وزملائه اللاعبين، إلى جانب الجماهير التي تتوافد عند منزله باستمرار للاطمئنان عليه.


ولمزيد من التفاصيل حول نقل مؤمن زكريا للمستشفى شاهد الفيديو التالي..
 

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