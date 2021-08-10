سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

شهدت العديد من ولايات الجزائر مساء اليوم، الإثنين، نشوب حرائق ضخمة على مستوى الغابات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت هيئة الحماية المدنية في الجزائر إن حرائق الغابات سجلت في 31 بؤرة عبر 14 ولاية.

واندلعت 10 حرائق على الأقل في ولاية تيزي وزو، بينما يكافح رجال الإطفاء في جيجل 4 حرائق، بحسب قناة "النهار" الجزائرية.

حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

وأعلنت المديرية الولائية للحماية المدنية أن عملية إخماد الحرائق مازالت متواصلة بتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية.

وأكدت الحماية المدنية في الجزائر أنها تعمل على إخماد 9 حرائق نشبت في غابات ولاية تيزي وزو.

وسخرت الحماية المدنية عدد من المروحيات التابعة لها للسيطرة على الحرائق المندلعة في مناطق عدة.

ولم تكشف السلطات الجزائرية عن حصيلة الخسائر المادية، أو وجود إصابات نتيجة حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد.

عرضت فضائية euronews، مقاطع فيديو لحرائق الغابات التي اندلعت بمناطق عدة بالجزائر،و أسفرت حرائق الغابات عن مصرع أربعة أشخاص في ولاية تيزي وزو بعد أن حاصرتهم النيران في قراهم الجبلية، بحسب ما أعلن مسؤول محلي للتلفزيون الحكومي.

وذكر محافظ الغابات بولاية تيزي وزو يوسف ولد محمد للتلفزيون "سجلنا أربع وفيات وجريح أصيب بحروق بليغة إضافة إلى تضرر العديد من البيوت". وتابع "هذه الحرائق بفعل فاعل اختير لها يوم حار وأماكن معينة".

وأعلنت الحماية المدنية في بيان مساء الإثنين أنها تعمل على إخماد 31 حريقا منها عشرة حرائق في تيزي وزو في شرق العاصمة الجزائرية المعروفة بقراها الجبلية وغاباتها الشاسعة.

وأضاف البيان أن حرائق اندلعت أيضا في غابات 13 ولاية أخرى أهمها في جيجل والبويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية، وجميعها في شرق البلاد.

ولمزيد من التفاصيل حول إنلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية شاهد الفيديو التالي..