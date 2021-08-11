1.15 مليار درهم صافي أرباح "أدنوك للتوزيع" خلال النصف الأول من العام

حققت شركة أدنوك للتوزيع أرباحا بقيمة 1.53 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ليبلغ صافي الأرباح 1.15 مليار درهم .

فيما بلغت الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 712 مليون درهم ليبلغ صافي الأرباح خلال الربع الثاني 521 مليون درهم وفقا للنتائج المالية للنصف الأول من العام 2021 التي أعلنت عنها الشركة اليوم.

وجاءت هذه النتائج القوية مدفوعة بارتفاع كميات الوقود المباعة، وبالتحسن على هامش الربح الإجمالي للقطاع التجاري وأعمال التجزئة لغير الوقود، وزيادة الكفاءات التشغيلية خلال النصف الأول من العام 2021.

كما شهدت الشركة انتعاشاً تدريجياً في كميات الوقود المباعة لتقترب من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد - 19 " ما يُعد مؤشراً على تحسن معنويات العملاء عقب حملة التطعيم الناجحة التي شملت جميع مناطق دولة الإمارات.

وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة تزايداً في كميات الوقود المباعة في محطاتها في إمارة دبي إلى جانب استراتيجية التسويق الاستباقي التي طبقتها في قطاع أعمال الشركات.

وفي الجانب التشغيلي، وضمن النقلة النوعية للتحديث والتطوير التي تنفذها أدنوك للتوزيع، أكدت الشركة التزامها باستمرار العمل على خفض النفقات التشغيلية وتعزيز تنافسيتها في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة في دولة الإمارات. وخلال النصف الأول من عام 2021، تقلصت النفقات التشغيلية للشركة بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من العام 2020.

وحافظت شركة أدنوك للتوزيع على مركزها المالي القوي الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي.

وخلال النصف الأول من العام 2021، استمرت "أدنوك للتوزيع" بالعمل على الارتقاء بخدمات التزود بالوقود وتوفير خيارات التسوق الرقمي الحديثة لعملائها والمجتمعات التي تخدمها محلياً ودولياً، حيث افتتحت 12 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات.

وخلال النصف الأول من العام 2021، حصلت الشركة على شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية للاستحواذ على 35 محطة خدمة في المملكة، وهي الصفقات التي سبق الإعلان عنها في ديسمبر 2020 وفبراير 2021. وتؤكد أدنوك للتوزيع على التزامها بتعزيز تجربة تسوق العملاء والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء السعودية.

وبناءً على النجاحات التي تحققت خلال عام 2020. استمرت الشركة في تقديم تجربة تسوق حديثة ورقمية لعملائها ويتضمن ذلك تعزيز خيارات الدفع عبر تطبيق أدنوك للتوزيع الذي يتيح للعملاء وسيلة متطوّرة للدفع بدون تلامس بالإضافة إلى ذلك، تزايد الطلب على خدمة توصيل الطلبات عبر الإنترنت والتي توفرها الشركة، عن طريق تطبيقات ومواقع "طلبات" و"كاريدج"، من أكثر من 100 متجر واحة أدنوك على مستوى الإمارات ودعماً لاستراتيجية الشركة الطموحة في قطاع مبيعات التجزئة، تم خلال النصف الأول من العام 2021 تجديد 24 من متاجر واحة أدنوك.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع : " تأتي النتائج القوية التي سجلتها الشركة خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2021 لتعزز مسيرة نمو الشركة ومكانتها الراسخة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، كما تؤكد على التزامنا بتحقيق استراتيجيتنا الطموحة للنمو الذكي. وسنعمل خلال المرحلة التالية على تعزيز عائدات المساهمين على المدى الطويل. كما أن هذه النتائج تعكس حرصنا على تنفيذ استراتيجيتنا ومواصلة تنفيذ جميع أهداف الشركة في مبيعات الوقود وغير الوقود، إضافة إلى خفض التكلفة. كما واصلنا تنفيذ استثمارات رأسمالية مدروسة وتقليل النفقات في الوقت الذي عملنا فيه على توسعة شبكة محطاتنا، وتوفير أعلى مستويات السلامة والجودة، وتعزيز تجربة تسوق العملاء ".

وأضاف: " أود أن أعبر عن تقديري لكافة فرق العمل التي تأقلمت سريعاً مع ظروف العمل الجديدة، وعملت على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى.

وبفضل كل تلك الجهود، أصبحت أدنوك للتوزيع في وضع جيد يسمح لها بالاستفادة من العديد من الفرص والشراكات المثمرة لهذا العام وفي المستقبل. ونحن فخورون بأننا حققنا هذا التقدم مع تركيزنا على السلامة وذلك تماشياً مع التزامنا التام بالحفاظ على الاستدامة بعيدة المدى وضمان صحة وسلامة فريق عملنا والمجتمع".

وعملت شركة أدنوك للتوزيع على تعزيز تجربة تسوق عملائها من خلال ترقية برنامج "مكافآت أدنوك"، الذي يعتبر برنامج الولاء الأول من نوعه الذي تقدمه شركة بيع وقود بالتجزئة في دولة الإمارات، حيث شهد النصف الأول من عام 2021 انضمام 18 شريكاً جديداً إلى البرنامج ليصل إجمالي عدد الشركاء إلى 40 شريكاً، مما يتيح لأعضاء البرنامج فرصة الاستفادة من الكثير من العروض والخصومات المقدمة من بعض أفضل العلامات التجارية في قطاع التسلية والترفيه في دولة الإمارات.

وحتى نهاية النصف الأول من العام 2021، حقق برنامج "مكافآت أدنوك" إنجازاً كبيراً بتسجيله أكثر من 1.1 مليون عضو، حيث بلغ عدد المعاملات التي تمت باستخدام نقاط برنامج "مكافآت أدنوك" حوالي 16.9 مليون معاملة حتى الآن.

وأكدت أدنوك للتوزيع على مواصلة سياستها لتوزيع الأرباح لعام 2021 وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.57 مليار درهم. ويتوقع أن توزع الشركة أرباح النصف الأول من العام 2021 "10.285 فلس للسهم" في أكتوبر من هذا العام، رهناً بموافقة مجلس الإدارة.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية في 16 مارس 2021، أعلنت الشركة عن تعديل سياسة توزيعات الأرباح لعام 2022، محددة توزيعات أرباح بقيمة لا تقل عن 2.57 مليار درهم للعام 2022 "مقارنة بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة السابقة" وهو ما سيمنح للمساهمين عوائد مجزية واضحة حتى أبريل 2023.

وستظل سياسة توزيعات الأرباح لما يلي ذلك من السنوات كما هي عليه بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي للشركة حتى نهاية العام 2020 والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية. وعلى الرغم من ظروف السوق الحالية، تظل أدنوك للتوزيع واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق عائدات نقدية مستقرة لمساهميها.

وكانت شركة "أدنوك" قد أعلنت في مايو 2021 عن إتمام عملية طرح خاص لعدد 375 مليون سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع"، وهو ما يمثل تقريباً نسبة 3% من رأس مال الشركة المسجل. كما طرحت أيضاً ما قيمته حوالي 1.195 مليار دولار أمريكي من السندات غير المضمونة "سندات قابلة للاستبدال بأسهم" حيث يمكن استبدالها بالأسهم الحالية لأدنوك للتوزيع وفقاً لشروط خاصة. وتمثل هذه السندات نسبة 7% من رأس المال المسجل لشركة "أدنوك للتوزيع" وهي مستحقة الدفع في 2024. وبعد الانتهاء من الصفقة، ستحتفظ شركة "أدنوك" بما لا يقل عن 70% من حصتها الاستراتيجية في الشركة، حيث ترى أن أدنوك للتوزيع زاخرة بإمكانيات النمو الكبيرة.