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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج الشعر الجاف بوصفات طبيعية.. الموز و العسل أبرزها

الشعر الجاف
الشعر الجاف

عندما تشعر بجفاف ملمس شعرك ، فقد يكون أيضًا هشًا ويصعب تصفيفه،  لكن لا يعني وجود الشعر الجاف أن لديك مشكلة صحية أكبر ، أو أن هناك أي شيء خاطئ في شعرك.

 

يمكن أن يساهم التعرض لأشعة الشمس والتصفيف بالحرارة والرطوبة والتدخين وغير ذلك في تلف الشعر وجفافه، كشف موقع healthline،  بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها إذا كنت ترغب في تقليل جفاف الشعر.

 

نصائح لعلاج الشعر الجاف 


-استخدام قناع الموز
يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم ويحتوي على نسبة عالية من الرطوبة ، مما يجعله مناسبًا لعلاج الشعر الجاف.
بسبب خصائصه المفيدة ، قد يمنع الموز تقصف الأطراف ، وينعم الشعر ، ويحسن مرونته.
للاستفادة من هذه الفوائد ، اهرسي موزة واحدة وافردها جيدًا على الشعر ، من الجذور إلى الأطراف،  اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.


-أطعمة صحية للشعر 
تناول الطعام الصحي ، وإدخال أوميغا 3 ومضادات الأكسدة في النظام الغذائي للشخص يمكن أن يجعل الشعر يبدو أكثر صحة ولمعانًا.
المنتجات التالية غنية بتلك المركبات المفيدة ، ويمكن لأي شخص تضمينها في نظامه الغذائي:
الأسماك الدهنية ، بما في ذلك السلمون والماكريل والسردين والتونة
المحار
توت
طماطم
عين الجمل
بروكلي

- تناول المكملات
يمكن أن يساعد تناول المكملات الغذائية الصحيحة أيضًا في استعادة لمعان الشعر. تشمل المكملات المفيدة ما يلي:

أوميغا 3: هو حمض دهني مفيد للحفاظ على ترطيب الشعر. يمكن للناس الحصول على أوميغا 3 عن طريق تناول كبسولة واحدة إلى ثلاث كبسولات سعة 250 ملليجرام (مجم) من زيت لسان الثور أو زيت بذور الكتان أو زيت زهرة الربيع المسائية مرة إلى ثلاث مرات في اليوم.

الفيتامينات: يمكن أن يساعد تناول فيتامين A و C والبيوتين (يُسمى أحيانًا فيتامين H) ومكملات الحديد في جعل الشعر يبدو أكثر صحة ولمعانًا.

-عسل
العسل مرطب طبيعي ، مما يعني أنه يمكن أن يجتذب الرطوبة لشعرك ويبقيه،  على الرغم من أنه قد يبدو لزجًا بعض الشيء ، إلا أن علاج العسل بسيط جدًا.
اخلطي نصف كوب عسل مع نصف كوب زيت زيتون، اغسلي شعرك  ثم دلكي المزيج بداخله وهو لا يزال رطبًا، ابدأ من فروة الرأس ، واعمل على الجذور من هناك.
اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ، ثم اشطفيه جيدًا بالماء الدافئ.
استخدم العلاج مرة واحدة في الشهر أو أكثر حسب الحاجة.

الشعر الجاف جفاف الشعر الموز التدخين أطعمة صحية للشعر

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