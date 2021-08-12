خبير تحكيمي: الأهلي استحق ضربة جزاء أمام الإسماعيلي لـ جونيور آجاي

علق أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، على الحالات الجدلية بمباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت مساء الأربعاء، وأدارها الدولي محمد الحنفي.

وكانت مباراة الأهلي والإسماعيلي التي استضافها استاد الإسكندرية في الجولة 29 من عمر الدوري المصري الممتاز، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "تدخل حارس مرمى الإسماعيلي على أجاي؟ النيجيري نجح في لعب الكرة أولًا، وخروج الكرة لركلة مرمى لا يعني عدم مُعاقبة الحارس والمدافع".



وأضاف: "هناك مخالفة لصالح أجاي داخل منطقة الجزاء في تلك الكرة، اللاعب لم يلعب الكرة بأريحية بعد تدخل الحارس والمدافع، وتقنية الفار لم تتدخل والحكم لم يحتسب أي شيء، كما أن عامل التصوير لم يساعد تقنية الفار، والصورة كانت غير واضحة".

وأضاف: "ما فعله حكم الفار محمود عاشور في لعبة ركلة جزاء الإسماعيلي غير المحتسبة، هو البروتوكول الصحيح للتقنية".

وأوضح: "الحنفي لم يحتسب ركلة الجزاء لأن تقنية الفار أظهرت للحنفي أن هناك من قبلها خطأ لصالح الأهلي، وللحكم القرار الأخير".

واختتم: "كون الحكم أصدر قرار باحتساب خطأ لصالح الأهلي فهو القرار الصحيح، ولو لم يكن هناك خطأ لصالح الأهلي، فستكون حينها ضربة جزاء صحيحة للإسماعيلي".