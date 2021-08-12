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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصيل جميع متأخرات الإسكان بقرى الحسنة حفاظا على المال العام للدولة

اجتماعةسكرتيري القىي
اجتماعةسكرتيري القىي بمركز الحسنة

قرر الاجتماع التنفيذي لسكرتيري القرى بمركز الحسنة   بوسط سيناء،  برئاسة  وليد امين عبد الحميد ،  سكرتير عام المجلس ،  نيابة عن اللواء أسامة أحمد رئيس مجلس مدينة الحسنة ،ضرورة تحصيل كافة متأخرات الإسكان بكل قرية، وإرسالها الى إدارة الإيرادات بالمجلس مع عمل متابعة دورية  لتحصيل المتأخرات  حفاظا على  المال العام للدولة .علي ان يتم تحديد مهلة لتحصيل المتأخرات قبل توقيع الغرامات المستحقة علي التأخير. 

 

كما تم التأكيد على تعليمات اللواء  رئيس المجلس، على ضرورة تنفيذ برنامج المياه الخاص بكل قرية تحت اشراف سكرتير القرية والتأكد من وصول حق كل مواطن حصته فى المياه،  متابعة عمليات الرصف في الطرق فى القرى ومنها   قرية الجفجافة عن طريق سكرتير القرية.

متابعة الإدارات الخدمية 


حيث تم التنبيه على سكرتيرى القرى ،  بمتابعة جميع الإدارات الخدمية بكل قرية وخاصه الإدارة الصحية، و التواجد المستمر لسكرتيرى  القرى والمتابعة المستمرة مع مجلس المدينة.

 

كما تقرر تحديث البيانات الخاصة بكل  قرية ، وذلك كل ثلاثة شهور وارسال البيانات إلى مركز المعلومات.


وتم التشديد على جميع سكرتيرى القرى بضرورة متابعة جميع المشاكل التي تخص المواطنين فى كل  قرية والعمل على حلها خاصا المياه والكهرباء.


وأكد الاجتماع على أن هناك متابعة  لجميع الشكوى التي ترد الى مكتب رئيس المجلس   او على وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالمجلس   ويعمل على حلها عن طريق الإدارات المختصة بالمجلس.

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