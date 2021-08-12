ما هي بورصة ناسداك(مؤشر السوق التكنولوجي).. فيس بوك ومايكروسوفت وآبل أبرز الشركات المدرجة

غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الامارات و حاكم دبى على تويتر مشيدا بالشاب المصري مصطفى قنديل وإدارج شركته سويفل المتخصصة فى النقل التشاركى فى بورصة ناسداك بقيمة سوقية مليار و نصف دولار أمريكى وانتشر الخبر سريعا وأصبح الأكثر تداولا على صفحات التواصل الاجتماعي و المواقع الإخبارية وتردد بكثرة اسم بورصة ناسداك والتى نستعرض في السطور التالية تأسيسها وعدد الشركات المدرجة بها.

تأسست بورصة ناسداك في فبراير 1971 بمدنية نيويورك ، تعد المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجي الأمريكي فأغلب الشركات المدرجة فيها تعمل في قطاع التكنولوجية خاصةً من الأصغر سناً وسريع النمو.

ومؤشر ناسداك هو مؤشر سوق الأسهم الذي يتألف من الأسهم المدرجة في بورصة ناسداك لكي يتم تضمينه في المؤشر، يجب إدراج السهم حصرياً في سوق ناسداك و أن يكون سهماً عادياً لشركة فردية - لذلك يتم استبعاد الأسهم الممتازة، و صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) ، وأنواع أخرى من الأوراق المالية.

ويعد مؤشر ناسداك المركب واحد من أكثر مؤشرات الأسهم متابعة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وعادة ما يكون واحداً من ثلاثة مؤشرات "رئيسية" التي يذكرها المعلقون في الأسواق المالية، إلى جانب مؤشر داو جونز الصناعي و مؤشر ستاندرد آند بورز.

ووصلت عدد اسهم الشركات المدرجة في بورصة ناسداك نحو 3097 سهما منذ ابريل 2021، وتمثل أكبر 10 أسهم المدرجة فى بورصة ناسداك المركب ثلث أداء المؤشر وابرزهم

شركة مايكروسوفت Microsoft: رمز السهم MSFT

شركة ابل Apple: رمز السهم AAPL

شركة امازون Amazon: رمز السهم AMZN

شركة الفابيت Alphabet Class C: رمز السهم GOOG

شركة الفابيت Alphabet Class A: رمز السهم GOOGLE

شركة فيس بوك Facebook: رمز السهم FB

شركة انتل Intel: رمز السهم INTC

شركة نتفلكس Netflix: رمز السهم NFLX

شركة بيبسي PepsiCo: رمز السهم PEP

شركة سيسكو Cisco System: رمز السهم CSCO

شركة تسلا Tesla: رمز السهم TSLA

شركة NVIDIA: رمز السهم NVDA

ارتفع مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 50٪ منذ بداية عام 2020 و أصبحت صناعة التكنولوجيا الآن في مستوى أعلى منذ عدة عقود، وليس هناك ما يشير إلى أنها على وشك التوقف في أي وقت قريباً على الرغم من أن العديد من الشركات أصيبت بمطبات إيجابية من الوباء العام الماضي، إلا أن تلك الشركات نفسها تتوقع مزيداً من التوسع خلال الأعوام القادمة.