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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينافس ميسي ونيمار على جائزة القدم الذهبية

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أعلن الموقع الرسمي لجائزة القدم الذهبية، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة القدم الذهبية، عن عام 2021، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

 

وجاءت قائمة المرشحين للفوز بجائزة القدم الذهبية كالتالي:

 

محمد صلاح ( ليفربول) - ميسي ( باريس سان جيرمان) - نيمار ( باريس سان جيرمان)  - راموس ( باريس سان جيرمان) - لوكاكو ( إنتر ميلان) - ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ)- أجويرو ( برشلونة) - بيكيه ( برشلونة) - بنزيما ( ريال مدريد) - بونوتشي ( يوفنتوس).

 

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ليفربول يسعى لـ تجديد عقد محمد صلاح مقابل مليار جنيه .. تفاصيل

وشهدت قائمة المرشحين غياب النجم البرتغالي كريستيانو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

 

ليفربول يسعى لـ تجديد عقد محمد صلاح مقابل مليار جنيه 

 

كشفت تقارير صحفية مؤخرا، عن قرب تجديد عقد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب مع الفريق براتب سنوي يقدرب بـ 50 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل مليار جنيه مصري .

وأكدت صحيفة “ ليفربول إيكو ” أن مايكل إدواردز المكلف في ليفربول بتجديد عقود اللاعبين يرغب في حسم أمر تجديد محمد صلاح مع الفريق بشكل مبكر خوفا من تكرار أزمة بول بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد .

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023 لذلك يرغب في تجديد العقد مبكرا .

وأضافت الصحيفة أن ليفربول يرغب في الاستثمار في محمد صلاح حيث انه الافضل في الفريق خلال الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة أن تاثير محمد صلاح مع ليفربول كبير اكبر من ذلك بين بوجبع مع مانشستر يونايتد.

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